В Новосибирске открытии производственного комплекса компании «Ангиолайн»

На площадке Биотехнопарка в наукограде Кольцово новый производственный комплекс компании «Ангиолайн», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона Андрей Травников пояснил, что новая производственная площадка – это не просто важный шаг в развитии компании, это ещё одно высокотехнологичное производство в регионе. Именно поэтому инвестпроект «Ангиолайн» получил поддержку – как флагманский – в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области (налоговые льготы за 2017-2018 годы составили 43 млн рублей, гранты и субсидии — около 10 млн рублей).

— Программа реиндустриализации хорошо себя зарекомендовала. Её преимущество – в том, что на примере флагманских проектов нашего региона из разных отраслей мы поднимаем проблемы, которые сдерживают развитие этих отраслей во всей России. В рамках Технопрома-2019 состоится очередное заседание рабочей группы по программе реиндустриализации, в ходе которого мы подведём итоги реализации уже утверждённых флагманских проектов и рассмотрим новые проекты, которые претендуют на присвоение им статуса флагманских, — отметил Андрей Травников.

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков напомнил, что компания «Ангиолайн» — флагман инновационного бизнеса Сибири. Уникальная продукция предприятия не уступает зарубежным аналогам, востребована многими медицинскими учреждениями страны.

— Это тем более важно, что одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение» является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И новосибирская компания формирует сегодня отличную базу высококачественных медицинских изделий и устройств, крайне необходимых сосудистым отделениям и центрам не только в нашей области, но и по всей стране. Эта продукция спасёт сотни тысяч жизней в России, — подчеркнул первый зампред Госдумы.

В настоящее время продуктовый портфель компании «Ангиолайн» включает 20 медицинских изделий. В среднем, продукция компании в 2-3 раза дешевле импортной, при этом её качество не уступает зарубежным аналогам. Самым успешным – флагманским – продуктом компании является коронарный стент «Калипсо».

Сегодня «Ангиолайн» открывает новую производственную площадку на территории инновационного центра «Биотехнопарк» в наукограде Кольцово. Инвестиции компании в строительство составили более 500 миллионов рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тыс. квадратных метров, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

К выходу новой производственной площадки «Ангиолайн» в наукограде Кольцово на заявленную производственную мощность будет создано 150 новых рабочих мест.

Уже в 2007 году, с первых месяцев своего существования, «Ангиолайн» стал резидентом Технопарка в Новосибирском Академгородке. Предприятие разрабатывает и производит социально значимую медицинскую продукцию, которая ежедневно спасает жизнь пациентам с сердечно сосудистыми заболеваниями. «Ангиолайн» обеспечивает сотни российских клиник и больниц качественными и при этом доступными по цене медицинскими изделиями, что позволяет год от года увеличивать количество жизненно необходимых операций на сердце в России.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области