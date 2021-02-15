80% студентов работают не по профессии. Что делать?

— Мне хотелось бы привлечь внимание к одной задаче, которая значима не только для нашего города, но и для всей страны. Малый и средний бизнес — это, в основном, то, что очень «близко к телу» — накормить, почистить, отремонтировать. Как вы будете себя чувствовать, если на юбке или брюках сломается замок? А швеями никто не хочет работать. Механика, чтобы отремонтировал швейную машину, вообще днем с огнем не сыщешь. И такая ситуация с рабочими профессиями — во всех отраслях. Государство тратит огромные деньги на обучение, а 80% студентов потом работают не по профессии.

До пандемии большое количество среднего и малого бизнеса было занято покупкой и продажей товаров, ввезенных в Россию. Отсюда самые востребованные профессии — продавец и специалист в области рекламы.

Пандемия закрыла границы. Сегодня мы как никогда сориентированы на производство российских товаров. Нужны специалисты для производства и управления им. Редкая ситуация, когда продукт нужен всем. Для чего промышленности, бизнесу и предпринимателям это нужно? Мы крайне заинтересованы в подготовке специалистов для своих производств. Идеальная картина, когда теорию студенты получают в учебном заведении, а практическую часть — на производствах. Трудоустраивать нам их интересно, потому что это наши будущие специалисты. И ребята социально защищены. Это поднимет мотивацию студентов к обучению, ощущению стабильности, поможет строить жизненные планы.

Необходимо организовать встречу с участием представителей бизнеса, отраслевых и производственных субъектов, вузов, колледжей, других учебных заведений, представителей студенческих объединений, в том числе студентов с ограниченными возможностями. На этой встрече мы обсудим все наши потребности, найдем точки взаимодействия, предложим наше видение решения этой задачи. Тем более что в Новосибирске есть опыт взаимодействия крупных промышленных предприятий и специализированных учебных заведений.

В мае, после выпускных, сотни тысяч ребят будут делать главный выбор в жизни. Мы должны быть готовы встретить их, и в 2023 году город получит первый выпуск, подготовленных, социально защищенных специалистов.

По материалам выступления на заседании департамента промышленности мэрии Новосибирска