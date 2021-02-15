Разработкой Института катализа заинтересовались ВЭБ.РФ и «Росводоканал»

— С партнерами из АО «ОмскВодоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в 2020 году нам удалось провести в Омске промышленное тестирование нашей разработки по утилизации илов через каталитическое сжигание, — рассказывал недавно в ходе одного из пресс-туров директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Как пояснили в пресс-службе АО «ОмскВодоканал» в ответ на запрос Infopro54, сегодня в России самый распространенный способ переработки осадка — складирование его на иловых полях. Только в Омске ежечасно на очистных сооружениях канализации формируются 12 тонн илового осадка. С вводом установки осадок сточных вод будет безопасно утилизироваться.

— В Омске существующие мощности илошламонакопителя, состоящего из трех секций, вмещают 3,2 млн кубометров осадка. В настоящее время все секции илошламонакопителя заполнены иловым осадком. Изучив и сравнив возможные варианты утилизации осадков, мы пришли к выводу, что наиболее экономически эффективным (если не рассматривать метод складирования, чьими недостатками являются использование больших площадей и временное размещение отходов, которые не утилизируются) является метод термокаталитического окисления в кипящем слое, — говорится в ответе, полученном редакцией.

К реализации проекта компания приступила в 2018 году. В 2019-м построила здание для установки, инженерные сети и коммуникации, изготовлено и частично смонтировано нестандартное, уникальное оборудование. В 2020 году, несмотря на объективные сложности, связанные с пандемией, работы продолжались, и к концу года был завершен монтаж оборудования и коммуникаций.

— Сейчас идет строительство первой очереди каталитической установки сжигания осадка из запланированных трех. Проект рассчитывался для объема осадка, образуемого в Омске, — отмечают в компании.

Корректно оценить инвестиции в проект в «ОмскВодоканале» затруднились, отметив, что это можно будет сделать после строительства всех очередей или хотя бы после запуска и выхода установки первой очереди на стабильный режим работы. При реализации проекта в других водоканалах затраты будут иными, так как расчет будет производиться индивидуально под конкретный проект.

— В настоящее время интерес к разработке проявил водоканал Ростова, были обращения из других предприятий водопроводно-канализационного хозяйства российских городов. От новосибирского водоканала запросы на разработку подобного проекта до настоящего момента не поступали, — отметили в пресс-службе компании.

По словам Валерия Бухтиярова, интерес к результатам разработки института проявил «ВЭБ.РФ», который настроен на ее внедрении в других регионах. По его словам в декабре 2020 года «ВЭБ.РФ» в консорциуме с «Росводоканалом» заявил о намерении привлечь дополнительные инвестиции в проект по решению проблемы илоизации осадков в коммунальных и очистных сооружениях. Регионы, где будет тиражироваться проект, пока не определены. Скорее всего, это будут территории, где работает «Росводоканал». По словам ученого, речь может идти о шести регионах.

— Что касается Новосибирска, то мы постоянно держим контакт с технологами МУП «Горводоканал». Они ждут успешной эксплуатации нашего первого объекта. Есть большая потребность и вероятность того, что наша технология будет распространена и на Новосибирск, — подчеркнул Бухтияров.

Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, надежный партнер государства в модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов, говорится на сайте компании. Предприятия группы обеспечивают доступ к чистой воде для 5,7 млн пользователей в городах присутствия, ежегодно подают в сеть 550 млн кубометров воды и принимают на очистку 520 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 16,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходятся 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. Общая численность сотрудников — более 10 тысяч человек.

Под управлением «Росводоканала» работают предприятия в региональных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Управление осуществляется на основе договоров концессии и долгосрочной аренды. Концессионные соглашения заключены с властями Архангельска, Воронежа и Тюмени.

С 2007 года предприятие «Росводоканала» реализует инвестиционные программы по развитию и модернизации инфраструктуры на общую сумму 102,8 млрд рублей.

В конце декабря 2020 года группа компаний «Росводоканал» и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» объявили о создании совместного предприятия для реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов. Доля «ВЭБ.РФ» в проекте составит 25%. Стратегическая задача СП — достичь в российском сегменте водоснабжения и водоотведения доли не менее 20%, отмечается на сайте корпорации. В рамках партнерства планируется создать крупнейшего на российском рынке частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов. В рамках сотрудничества партнеры планируют масштабировать деятельность оператора на другие регионы за счет заключения концессионных соглашений и приобретения предприятий отрасли.