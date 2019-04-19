86% сибирских предприятий не планируют повышать цены во втором квартале

Во втором квартале 2019 года 86% предприятий Сибирского федерального округа планируют сохранить цены на свою продукцию. Об этом говорят результаты опроса, который в марте провело Сибирское ГУ Банка России. Отмечается, что участниками стали более 1700 предприятий реального сектора экономики.

Ценовые ожидания бизнеса снижаются с февраля.

— Доля предприятий, которые заявляли о планах поднять цены на свою продукцию, росла с августа 2018 года, когда объявили о повышении НДС. В результате в январе рост цен планировало каждое третье предприятие. Уже в феврале доля таких предприятий снизилась до 13,4%, а в марте – до 10,8%. Это говорит о том, что эффекты от роста НДС в большей степени исчерпаны, хотя отдельные отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Ценовые ожидания снижаются в строительстве, торговле, обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве.

Ценовые ожидания бизнеса в Новосибирской области снижаются второй месяц подряд, как и в целом по СФО.

В ежемесячных опросах Банка России участвуют более 140 новосибирских предприятий, три четверти компаний не планируют повышать цены в ближайшее время.

— В Новосибирской области рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения мы наблюдали во второй половине прошлого года после принятия решения о повышении НДС. В январе текущего года увеличить цены планировали 35% опрошенных нами компаний. В феврале и марте доля таких предприятий постепенно снижалась, как и эффект переноса повышения НДС в потребительские цены, – говорит Николай Морев.

В марте Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года до 4,7–5,2% с 5,0–5,5%. Ее возвращение к 4% прогнозируется в первой половине 2020 года.

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