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Мастер-класс Владимира Моженкова «Материальная мотивация»

  • 19/04/2019, 13:20
Как с помощью простой формулы увеличить производительность на 20 %.

13 июня Новосибирск
14 июня Томск

материальная мотивацияОдин из ведущих бизнес- практиков в стране, с более чем 30- летним опытом управления. За несколько лет превратил полуподвальное помещение в крупнейший дилерский центр в Москве и был признан самым эффективным менеджером  Ауди в Европе.
Расскажет как правильно! Внедрять систему материальной мотивации, так, чтобы она работала НА ваш бизнес, а не против него.

«Каждый сотрудник вашей компании должен иметь KPI, от уборщицы до генерального директора. Если хотя бы один сотрудник в «сидит на окладе», значит, вы неэффективный руководитель и у вас никогда не будет результата»!

Часто распространено мнение, что материальная мотивация сотрудников заключается в том, чтобы платить больше- это большое заблуждение. Владимир Моженков проверил на практике формулу материальной мотивации, которая позволяет увеличить производительность труда минимум на 20 %.

13 июня он поделится с новосибирскими собственниками и руководителями своим опытом
Коротко о программе:

— «Великая формула» материальной мотивации
— Европейские и американские подходы к мотивированию. Сходства и различия
—  Как правильно определить KPI сотрудников для мотивации
— Методология и формы оформления материальной  мотивации для КАЖДОГО сотрудника компании
— Как применять разовые премии для достижения эталонных показателей в работе
— Как менять систему мотивации без ущерба операционной деятельности

И много других интересных тем
Подробная программа

Количество мест ограничено!
Успей забронировать место

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами

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