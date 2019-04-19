Мастер-класс Владимира Моженкова «Материальная мотивация»

13 июня Новосибирск

14 июня Томск

Один из ведущих бизнес- практиков в стране, с более чем 30- летним опытом управления. За несколько лет превратил полуподвальное помещение в крупнейший дилерский центр в Москве и был признан самым эффективным менеджером Ауди в Европе.

Расскажет как правильно! Внедрять систему материальной мотивации, так, чтобы она работала НА ваш бизнес, а не против него.



«Каждый сотрудник вашей компании должен иметь KPI, от уборщицы до генерального директора. Если хотя бы один сотрудник в «сидит на окладе», значит, вы неэффективный руководитель и у вас никогда не будет результата»!



Часто распространено мнение, что материальная мотивация сотрудников заключается в том, чтобы платить больше- это большое заблуждение. Владимир Моженков проверил на практике формулу материальной мотивации, которая позволяет увеличить производительность труда минимум на 20 %.

13 июня он поделится с новосибирскими собственниками и руководителями своим опытом

Коротко о программе:

— «Великая формула» материальной мотивации

— Европейские и американские подходы к мотивированию. Сходства и различия

— Как правильно определить KPI сотрудников для мотивации

— Методология и формы оформления материальной мотивации для КАЖДОГО сотрудника компании

— Как применять разовые премии для достижения эталонных показателей в работе

— Как менять систему мотивации без ущерба операционной деятельности

И много других интересных тем

Подробная программа

Количество мест ограничено!

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Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами