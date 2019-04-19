Новосибирцы учат китайский язык

За последние пять лет соискатели работы заметно чаще стали указывать в своих резюме знание китайского языка, за последние три года таких кандидатов стало больше в два раза. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter.

— В основном знание китайского отмечают соискатели в возрасте до 30 лет, сегодня их больше половины. Если же сравнить популярность английского и китайского языков, к примеру, то набирать популярность в России китайский язык начал относительно недавно. В первую очередь это связано с развитием экономических отношений, популяризацией восточной культуры. И уже сегодня китайский входит в топ-5 по числу соискателей, указавших его в резюме. Всего в Новосибирске почти 4 500 кандидатов, знающих китайский язык, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

Отмечается, что в Новосибирске знание китайского языка в большинстве случаев встречается в резюме начинающих специалистов, административного персонала, в продажах, транспортно-логистической и в научно-образовательной сфере. Среднее зарплатное ожидание соискателей со знанием китайского языка – 41 800 рублей.

Аналитики рассказали, что в основном вакансии для соискателей со знанием китайского языка размещают в логистической сфере, закупках и продажах. В 12% вакансиях со знанием китайского языка указано вознаграждение от 110 000 рублей. А среднее предложение для знающих китайский язык, в Новосибирске составило 61 000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- naturepost