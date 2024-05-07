9-летнему мальчику с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Умар Абдусаматов родился недоношенным, слабым, его три месяца выхаживали в больнице. Через полгода он не сел и не встал на ноги, у него был спазм мышц рук и ног.

— Они были будто скованны, это мешало сыну расти и развиваться, — рассказывает мама Умара Сайера Абдусаматова.

В год малышу поставили диагноз «детский церебральный паралич».

— С тех пор мы регулярно возим его на реабилитацию, он перенес две операции, чтобы ослабить спастику мышц. После курсов реабилитации сын научился сидеть, стоять, шагать с поддержкой. Умар учится в первом классе на дому, он сообразительный, читает, считает. Сын мечтает ходить сам, но пока получается только в тренажере-имитаторе, — добавляет Сайера.

Врачи томского реабилитационного центра считают, что у Умара большой потенциал, готовы продолжить его лечение.

— У мальчика детский церебральный паралич, на фоне проведенного в нашем центре лечения отмечается положительная динамика: улучшился мышечный тонус, Умар стал дольше сидеть без поддержки, стоять у опоры. Для выработки навыка самостоятельного передвижения и развития речи он нуждается в продолжении реабилитации, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курса реабилитации составляет 273 891 рубль. Семья Умара не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У меня нет средств на его оплату: одна воспитываю двух сыновей-погодков. Прошу о помощи! — просит Сайера.

Помочь Умару можно по ссылке.