Штат дорожных рабочих будет увеличен в Новосибирске

В столице Сибири увеличат количество дорожных рабочих.

Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, для этого будут выделены дополнительные средства на их заработную плату.

— Дорожных рабочих станет больше. В структуре дорожных организаций не хватает сотрудников соответствующей категории, — написал глава города в своём телеграм-канале.

По мнению Кудрявцева, оплата за такой труд должна быть выше. Он отметил, что сейчас таких сотрудников вдвое меньше, чем необходимо. По его словам, с помощью одной техники сложно убирать территории возле остановок, парковочные карманы и съезды для колясок.

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