Штат дорожных рабочих будет увеличен в Новосибирске

В столице Сибири увеличат количество дорожных рабочих.
Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, для этого будут выделены дополнительные средства на их заработную плату.
— Дорожных рабочих станет больше. В структуре дорожных организаций не хватает сотрудников соответствующей категории, — написал глава города в своём телеграм-канале.
По мнению Кудрявцева, оплата за такой труд должна быть выше. Он отметил, что сейчас таких сотрудников вдвое меньше, чем необходимо. По его словам, с помощью одной техники сложно убирать территории возле остановок, парковочные карманы и съезды для колясок.
Ранее редакция сообщала о том, что уволенный дворник чуть не убил фармацевта в Новосибирской области.
Источник фото: Телеграм-канал Максима Кудрявцева, автор: пресс-служба мэрии.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru