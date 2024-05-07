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Метод определения антител для создания вакцин разработали в Новосибирске

  • 07/05/2024, 11:17
Автор: Артем Рязанов
Метод определения антител для создания вакцин создали в Новосибирске
Эта технология позволяет за четыре месяца создать эффективные средства вакцинирования от новых угроз.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) учёные разработали метод, который помогает ускорить процесс создания вакцин от вирусных заболеваний.

По словам руководителя проекта Сергея Седых, эта технология позволяет всего за четыре месяца создать эффективные средства вакцинации от новых угроз. Метод основан на обнаружении соответствующих антител в плазме крови путём сравнения образцов крови вакцинированных и переболевших пациентов.

За последние три года команда учёных опубликовала семь статей в журналах первого квартиля, что свидетельствует о высоком уровне их работы и значимости исследований.

Ранее редакция сообщала о том, что новое семейство белков бактериофагов для лечения заболеваний кишечника открыли новосибирские ученые.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые технологии


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