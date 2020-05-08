9 мая перекроют доступ к смотровым площадкам

— Я уже делал объявление о том, что набережная закрыта для доступа и гуляний. Смотровой площадки (Для того, чтобы наблюдать за салютом — Ред.) там не подразумевается, также как на коммунальном мосту, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он предупредил, что пешеходная зона через коммунальный (Октябрьский) мост будет закрыта, останавливаться на машинах там тоже будет нельзя. Это будет контролировать полиция, и принимать соответствующие административные меры.

При этом количество патрулей на улицах в Новосибирске на 9 мая увеличивать не планируется, также как и вводить специальный режим. В этот день в городе будет действовать обычный режим самоизоляции.

Фото: pixabay.com, автор- Greyerbaby