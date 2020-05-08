Более 260 млн рублей направлено на стимулирующие выплаты новосибирским медикам

Более 260 млн рублей направлено из федерального бюджета в Новосибирскую область для обеспечения выплат стимулирующего характера медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. По итогам апреля стимулирующие выплаты начислены более чем 3,5 тысячам работников. Выплаты будут продолжены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, средние суммы выплат за апрель на одну занятую ставку варьируются от 9,7 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу до 58,3 тысяч рублей врачу в зависимости от фактически отработанного времени.

Отмечается, что по состоянию на 7 мая поступили средства федерального бюджета в размере 109 700,2 тысяч рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Также по состоянию на 7 мая поступили средства федерального бюджета в размере 151 857,5 тысяч рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

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