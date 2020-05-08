Здание, арендуемое Клиникой НИИТО, передано в федеральный институт на дальнейшее ответственное хранение

Руководитель ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин написал открытое письмо о ситуации с АНО «Клиника НИИТО», учредителем которой является ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.

Infopro54 публикует основную часть открытого письма Андрея Корыткина.

— Отношения между двумя юридическими лицами в течение года активно обсуждались в СМИ, и, к большому сожалению, далеко не всегда информация была преподнесена корректно и правдиво. Поэтому руководство ФГБУ решило первым рассказать о ключевых изменениях — во избежание слухов и провокаций.

Известно, что срок аренды здания по ул. Фрунзе, 19А, принадлежащего ООО «Техинком» и арендуемого АНО «Клиника НИИТО», истекает в ближайшее время. Вчера, 7 мая, администрация ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» получила постановление от правоохранительных органов, согласно которому здание, арендуемое АНО «Клиника НИИТО» у «Техинком», передаётся в федеральный институт на дальнейшее ответственное хранение. На основании официальных документов институт вынужден принять здание на охрану и гарантировать сохранность федерального имущества. Также институт принимает оборудование, находящееся в этом здании, на ответственное хранение. Таким образом, Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна с 7 мая является ответственным за сохранность всего здания по адресу ул. Фрунзе, 19А.

Федеральный институт действует в интересах пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Поэтому руководство института будет делать всё возможное, чтобы обеспечить лечебный процесс на должном уровне — в том числе это касается выполнения государственного задания.

В первую очередь мы будем добиваться сохранения врачебного и обеспечивающего персонала АНО «Клиника НИИТО». Руководство ННИИТО высоко ценит профессионализм медработников АНО, чьи заслуги и внимательное отношение к пациентам заслуживают только восхищения. Подчеркну, что многие сотрудники «Клиники НИИТО» в своё время работали или учились в стенах федерального института, и, более того, в настоящий момент работают по совместительству в АНО. Поэтому всем желающим врачам и медсёстрам автономной организации мы предлагаем перейти в «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна». Со своей стороны обязуемся создать все условия для достойной оплаты труда и ввести врачей и обеспечивающий персонал в рабочий процесс института.

Напоминаю, что все эти события происходят во время сложной ситуации с пандемией Covid-19, когда каждый врач и медсестра ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других людей. Тем не менее, лечебный процесс не останавливается, хотя мы, как и другие медицинские учреждения, были вынуждены ввести ряд ограничений, обусловленных сложившейся эпидобстановкой. Безусловно, ситуация с распространением коронавируса тревожит наших пациентов, как и непроверенные публикации некоторых СМИ касательно событий вокруг института.

Поэтому прошу вас сохранять спокойствие и верить сообщениям официальных источников, поскольку мы не скрывали и не скрываем от вас информацию о важных событиях. Далее мы так же будем рассказывать обо всех изменениях оперативно и подробно.

В завершение письма хочу поблагодарить министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко, полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Ивановича Меняйло и правительство Новосибирской области в лице губернатора Андрея Александровича Травникова за помощь и поддержку в столь непростой обстановке. Также выражаю признательность следственным органам, которые держат ситуацию на контроле.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области