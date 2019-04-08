Коммунисты определились с кандидатурой мэра

На состоявшемся в минувшие выходные пленуме Новосибирского обкома КПРФ его участники определились с кандидатурой от партии на пост мэра Новосибирска. Как сообщают в региональном отделении Компартии, им стал действующий мэр Анатолий Локоть, возглавляющий региональное отделение партии. С предложением о его поддержке выступили депутаты Заксобрания Сергей Зарембо и Андрей Жирнов.

— Вы сами знаете, как к нам относятся власть имущие. Надо сейчас сделать все, чтобы в сентябре наш Анатолий Локоть победил. Мы просим его выдвинуться и идти в мэры, — приводит слова Сергея Зарембо сайт регионального отделения КПРФ.

В качестве предвыборной программы Анатолий Локоть, как кандидат в мэры, представил пятилетний план развития Новосибирска, озвученный им днем ранее на форуме «Городские технологии». Напомним, эта программа объединяет такие приоритеты, как развитие городской среды, социальной сферы, науки и промышленного производства, культуры и спорта, содействие малому и среднему предпринимательству.

— Пятилетний план развития города является основой для предвыборной программы, — прокомментировал редакции один из участников пленума, депутат горсовета Олег Волобуев, возглавляющий Октябрьское районное отделение КПРФ. — Мои коллеги по фракции КПРФ в Горсовете ее полностью поддерживают. Все, что набрано в интересах города, в интересах новосибирцев, мы не можем даже ставить под сомнение. В программу заложены такие проекты, которые существенно улучшат жизнь города и его жителей.

Кандидатуру Анатолия Локтя и его программу участники пленума, как сообщили редакции в обкоме КПРФ, поддержали единогласно, голосов «против» не было. По сообщению собеседника издания, в голосовании приняли участие около 70 участников пленума — членов обкома партии.

Окончательно Анатолия Локтя в качестве кандидата в мэры Новосибирска от КПРФ утвердит областная конференция партии, которая состоится в июне.

Фото: группа «КПРФ Новосибирск» «ВКонтакте»