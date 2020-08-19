93 тысяч новосибирцев решили перейти на электронную трудовую

С 1 февраля 2020 года Пенсионный фонд ведет прием сведений от работодателей о трудовой деятельности в отношении тех работников, по которым произошли кадровые изменения (прием на работу, увольнение, перевод и др.) либо при подаче работником заявления о выборе ведения формата трудовой книжки (в бумажном или в электронном виде). На сегодняшний день в ПФР сведения предоставили 41,3 тыс. работодателей в отношении 760 тысяч работников предприятий и организаций. При этом 52% из них (порядка 396 тысяч) уже определились с формой ведения трудовых книжек — более 93 тысяч работников выбрали электронный вариант. Таким образом, это сделал практически каждый четвертый из тех граждан, кто уже подал заявления, отмечается в сообщении пресс-службы Отделения ПФР.

В крупных организациях и компаниях этот показатель ещё выше — там практически 40% работников (из числа определившихся) выбрали только электронный вариант формирования своих трудовых сведений.

— Преимущества электронной трудовой книжки очевидны, — подчеркивает управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа. —Электронная трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, упростит получение целого ряда госуслуг, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

К преимуществам электронной трудовой книжки в Пенсионном фонде также относят:

— минимизацию ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. В случае выявления работником неверной или неполной информации, которую представил работодатель в ПФР, работодатель по письменному заявлению работника направит в Пенсионный фонд дополнительные сведения о трудовой деятельности своего работника.

— переход к электронным трудовым книжкам дает гражданам возможность удобного и быстрого доступа к информации о трудовой деятельности, а также дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. Сведения о трудовой деятельности можно получить через Личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, а также бумажную «версию» через МФЦ и в клиентской службе ПФР. Т

— данные электронной трудовой книжки можно будет использовать для получения госуслуг. В том числе речь идет о дистанционном оформлении пенсии по данным лицевого счета в системе ПФР без дополнительного документального подтверждения периодов стажа, а также об установлении выплат, для назначения которых необходимы сведения о трудовой деятельности, об увольнении или устройстве на работу, например, для получения пособия по безработице.

До 31 октября включительно работодатели обязаны уведомить каждого работника о возможности выбора — продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде или предоставлять сведения о трудовой деятельности в электронной форме, напоминает пресс-служба Отделения ПФР. Работающие граждане, у которых сейчас есть в наличии трудовые книжки, должны сделать свой выбор и подать заявление работодателю не позднее 31 декабря 2020 года. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, будет осуществляться только в электронном виде.

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