С 29 августа в Новосибирской области разрешат охоту

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Новосибирской области начнется на неделю раньше запланированного — с 29 августа. Соответствующий проект постановления правительства Новосибирской области одобрен на внеочередном заседании, которое 18 августа провел первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков.

Как доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона. Основанием для принятия решения также стали экспертные заключения Западно-Сибирского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» и ФГБОУ «Новосибирский государственный аграрный университет».

В итоге сроки охоты на водоплавающую дичь в этом году установлены с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

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