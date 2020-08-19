«Электрон» проведет допэмиссию

Совет директоров АО ПМСП «Электрон» 14 августа принял решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: обыкновенных именных акций. Предприятие выпустит 200 000 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль. Способ размещения — закрытая подписка. На первом этапе право приобретения дополнительных акций предоставляется акционерам, владеющим более одного процента обыкновенных акций общества, проголосовавшим «ЗА» принятие данного решения. На втором этапе право приобретения дополнительных акций предоставляется членам Совета директоров компании. На третьем этапе право приобретения дополнительных акций предоставляется генеральному директору общества. Каждый последующий этап начинается после завершения предыдущего. Указанные лица определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

АО ПМСП «Электрон» зарегистрировано в 1992 году ( ранее Трест «Химэлектромонтаж», образовано в 1957). Основными направлениями деятельности предприятия являются: проектирование, разработка, изготовление, комплектация, монтаж, наладка электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи, охранно-пожарной автоматики, систем контроля доступа и охраны периметра объектов на строящихся и реконструируемых объектах атомной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, объектах энергетики, а также на объектах социально-бытового и сельскохозяйственного назначения. Гендиректор предприятия — Илья Ходос. На сегодняшний день УК компании составляет 448 715 руб.

Фото с сайта АО ПМСП «Электрон»