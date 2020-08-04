В Новосибирске объединят два дома культуры

Культурно-досуговый центр им. К. С. Станиславского и дом культуры «Затон» объединят, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Решение об объединении двух культурных учреждений было принято для того, чтобы сделать работу по организации досуга населения и творческой самореализации граждан более эффективной. При этом основные виды деятельности ДК «Затон» – проведение культурно-массовых мероприятий, деятельность клубов по интересам и самодеятельного народного творчества – будут сохранены, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказала директор МБУК «Культурно-досуговый центр им. К. С. Станиславского» Елена Запрягаева, реорганизация не первая: в 2011 году произошло слияние учреждения с ДК «Металлург». В результате у КДЦ им К. С. Станиславского появилась сцена, на малой площадке организовали театр кукол, а в ДК «Металлург» проходят большие программы.

— У ДК «Затон» уже много лет нет большого помещения, хотя там сложился молодой и перспективный коллектив – более 300 человек. В результате реорганизации ДК станет культурно-досуговым центром. Это не только привлечёт новые коллективы, в том числе из области, но и позволит жителям микрорайона реализовать свой творческий потенциал. Сейчас мы занимаемся организацией международного фестиваля. Микрорайон Затон, а также Лесоперевалка только выиграют от этого слияния, – подчеркнула Елена Запрягаева.

МБУК ДК «Затон» – один из старейших домов культуры Новосибирска. В 2023 году он отметит своё 100-летие. Сегодня здесь занимаются несколько творческих коллективов, в год проходит более ста мероприятий городского масштаба.

Фото со страницы МБУК ДК «Затон» ВКонтакте