99 процентов новосибирских пользователей интернета «Ростелекома» используют электронные счета

С 2015 года этот показатель вырос на три пункта, благодаря чему практически все абоненты получают онлайн-квитанции.

Знакомиться с начислениями, менять тарифные планы и подключать дополнительные услуги удобнее всего в личном кабинете. Этот формат выбирают почти 75 % абонентов «Ростелекома» по всей стране. Заказать доставку счета можно и на электронную почту, если так привычнее.

«С ростом цифровизации бумажные квитанции уходят в прошлое, как и необходимость посещать офисы для общения с сотрудниками компании. Гораздо проще управлять услугами из дома, работая на компьютере или используя смартфон. Решить вопросы можно самостоятельно в личном кабинете, в онлайн-чате со специалистом или по телефону горячей линии», — уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Оплатить услуги федерального провайдера можно онлайн в личном кабинете, на сайте «Ростелекома» или через мобильные приложения банков, а также в терминалах и банкоматах. Для удобства можно подключить услугу «Автоплатеж», чтобы всегда оставаться на связи.

«Давно уже пользуюсь мобильным приложением, чтобы дистанционно следить за счетами. Поставил ежемесячное напоминание на смартфон — и регулярно оплачиваю услуги в мобильном приложении. Там же можно посмотреть начисления и понять, за что ты платишь, а при необходимости — поменять тарифы или заказать новые услуги», — сказал абонент компании Сергей Куренных.

Подробнее узнать об услугах и сервисах компании можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.