Банк Уралсиб принял участие в работе агропромышленного форума «День сибирского поля – 2022»

В агропромышленном форуме приняли участие около 300 компаний, мероприятие проводилось в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта. Здесь презентовали достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса, а также работала выставка животных и ярмарка алтайских продуктов. Кроме того, в рамках агрофорума проходила выставка-ярмарка «Алтайские продукты +100 к здоровью!», где были представлены алтайские продукты – сыры, мясные деликатесы, выпечка, масла, напитки, бальзамы, мед, пантовая и фитопродукция.

Участниками мероприятия стали представители федеральных органов власти, полпредства Сибирского федерального округа, делегации регионов, зарубежные гости, руководители и представители предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в работе форума, провели целый ряд консультаций компаниям и организациям агропромышленного комплекса, раздавали полиграфическую и сувенирную продукцию. Банком были достигнуты договоренности с двумя десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании, предоставлении овердрафта, лизинга, а также по работе в рамках кредитной программы «Бизнес- Фермер» *.

«Мы не первый год принимаем участие в работе форума «День сибирского поля», стремится взаимодействовать с потенциальными клиентами, рассказывать о наших продуктах, сервисах и услугах, выстраивать взаимовыгодные отношения», – отметил территориальный директор Алтайской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Алексей Воропаев.

«Бизнес-Фермер» *- кредитный продукт на цели финансирования оборотного капитала/осуществления текущих расходов, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям или организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, или относиться к малым формам хозяйствования. Минимальная сумма кредита – 1 000 000 (один миллион) рублей, максимальная сумма кредита- 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Срок кредитования -12 месяцев. Процентная ставка – 5% годовых.