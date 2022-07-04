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Дорожники выбрали подрядчиков для ремонта дороги на Казахстан

  • 04/07/2022, 11:16
новости Новосибирска
В нормативное состояние планируется привести 75,7 километров трассы.

ГКУ Территориальное управление автодорог Новосибирской области завершило торги на определение подрядчиков на ремонт дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в четырех районах Новосибирской области. Это один из самых масштабных объектов ремонта на областных дорогах текущего дорожно-строительного сезона, пояснили в пресс-службе ТУАД. Победителями торгов являются АО «Новосибирскавтодор», ООО ПК «Инвестстройпроект», ООО «Вертикаль», ООО «СтройСити», КМС «Строймонтаж». Объем вложений в работы — 2.3 млрд рублей.

За несколько месяцев дорожники планируют привести в нормативное состояние 75,7 километров трассы.  Работы будут проходить в четырёх районах Новосибирской области: Ордынском, Кочковском, Краснозерском и Карасукском районах.

Карасукский район — 14,365 км: км 339+172 — км 341+372; км 345+207 — км 351+372; км 364+500 — км 370+500.

Кочковский район — 10 км: км 245+000 — км 250+472; км 177+000 — км 180+000; км 243+472 — км 245+000.

Краснозерский район — 18,329 км: км 266+950 – км 277+328; км 250+472 — км 256+994,93; км 257+413 — км 257+841; км 323+000 — км 324+000.

Ордынский район — 33,043 км: км 91+000 — км 93+000; км 64+000 — км 69+043; км 85+000 — км 88+000; км 124+000 — км 131+000; км 141+000 — км 149+000; км 151+000 — км 158+000; км 106+000 – км 107+000.

— Дорожники фрезеруют старое покрытие, уложат выравнивающий слой, полностью обновят асфальтобетон, укрепят обочины, установят барьерные ограждения, новые дорожные знаки, нанесут разметку, — пояснили в управлении.

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность дороги 424,205 км. Она проходит по 4 районам области. В нормативном состоянии 264,045 км (62,2%). В 2020-2021 годах в нормативное состояние приведен 41 км дороги, из них 23 — в прошлом году.

 

Ранее редакция сообщала, что дорогу в Колыванском районе закрыли для большегрузов на месяц. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство ремонт дороги


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