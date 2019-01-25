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А может бросить все и уехать в Астану?

  • 25/01/2019, 09:00
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Люди, живущие в Астане, могут наслаждаться жизнью в интересном и многогранном городе, где различные стили и традиции смешиваются вместе, создавая шумную атмосферу и неповторимую архитектуру. Слияние множества культур в единое целое, делает проживание в Астане комфортным для каждого.

Астана – это столица Казахстана и уникальный город, наполненный интригующей современной архитектурой. В нем располагается дворец мира и согласия, подставляющий собой 60-метровую пирамиду из стекла. А также центральный концертный зал, напоминающий традиционный казахский инструмент — домбру. Среди других достопримечательностей — цирковая арена в форме летающей тарелки, Президентский дворец в стиле Белого дома и 100-метровая башня Байтерек, похожая на гигантский леденец на палочке.

Жители Астаны могут смотреть футбол на огромном высокотехнологичном стадионе, играть в хоккей на льду, в баскетбол, отдыхать в современных комплексах, таких как, Априори, в котором есть большой бассейн, тренажерный зал, джакузи, русская баня и финская сауна. В спортивном комплексе Даулет есть теннисный корт, а в Fitnation – занятия по боевым искусствам и фитнесу.

У всех, кто давно мечтал жить в Астане, есть возможность приобрести жилье в новом и перспективном жилом комплексе – ЖК Алтын Шар. Строительство жилого массива производится по современным технологиям, соответствующим международным стандартам. Комплекс располагается в самом центре города в непосредственной близости от многих достопримечательности, крупных торговых и спортивных центров. Неподалеку располагается большой развлекательный цент – Хан Шатыр, называемый «самой большой в мире палаткой». Заведения в нем предлагают широкий выбор блюд, также на территории располагается крытый пляж и аквапарк. Неподалеку от комплекса находится Президентский центр Культуры.

На площадке интернет-сервиса OLX.ua вы найдете множество вариантов планировок и информацию о стоимости жилья.

В настоящее время в Астане нет метро, ​​но в будущем планируется строительство системы скоростного трамвая. Одной из систем общественного транспорта, которой может похвастаться Астана, является эффективная и недорогая автобусная сеть.

Астана – это комфортный для жизни город. Но даже если вы не планируете постоянно там проживать, у вас будет возможность сдавать квартиру в самом центре города на выгодных условиях, так как город активно развивается и становится популярным местом среди туристов из разных стран.

Фото: предоставлено компанией «Нованетекст»

 

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