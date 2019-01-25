Старые ставки в новом году для бизнеса

Банк «Левобережный» запустил акцию «Снежная ставка» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут оформить кредит по ставке 11% годовых.

В рамках акции представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах Банка ПАО «Левобережный» на сумму от 7 до 30 млн рублей сроком до 36 месяцев.

Кредит может быть направлен на инвестиции или пополнение оборотных средств. В структуре залога должна быть недвижимость (не менее 50%).

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Акция действует до 01.03.2019 г. включительно.

Фото: пресс-служба банка