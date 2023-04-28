Абитуриенты из многодетных семей получат приоритетное право поступления в вузы

Детям из многодетных семей, в которых помимо абитуриентов воспитываются другие несовершеннолетние, предоставят преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета, сообщает Федеральное агентство новостей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. В комментарии ФАН рассказал, как будет работать данная мера.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, данная инициатива необходима для разрешения возникших спорных моментов при зачислении студентов в вуз.

— При успешном прохождении всех вступительных испытаний, если возникает спорный момент, кого из абитуриентов будут брать на бюджетное место, то приоритет отдается ребенку из многодетной семьи, где есть другие несовершеннолетние дети, — объяснил политик.

Никита Чаплин подчеркнул, что изменения будут действовать только в случае успешной сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний.

Напомним, в регионах Сибирского ФО за год резко вырос спрос на инженеров. Среди наиболее востребованных инженерных специальностей, в Новосибирской области:

инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики — на них приходится 36% от всех предложений о работе для социалистов данного направления,

на втором месте — инженеры ПТО, инженеры-сметчики (17%),

на третьем —сервисные инженеры, инженеры-механики (16%).

Ранее редакция сообщала, что сибирские вузы начинают готовить операторов беспилотников.