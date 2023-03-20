Сибирские вузы начинают готовить операторов беспилотников

— У нас в НГТУ есть мощный кластер, связанный с подготовкой авиационщиков и всего, что связано с самолето- и вертолетостроением. Кроме того, разрабатывается программа по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Я подозреваю, что она появится в университете во второй половине 2023, либо в начале 2024 года, — сообщил на пресс-конференции проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов.

Он подчеркнул, что программа появится не на пустом месте, а основана на разработках и исследованиях, которые реализуются в университете. У студентов есть возможность на практике посмотреть, как создается дрон, каковы его параметры, принять участие в разработках. В планах вуза на первом этапе набрать одну группу операторов — 25 человек. Более точно будет понятно после выделения контрольных цифр приема на 2024 год.

В Омском государственном техническом университете работает студенческое конструкторское бюро на кафедре авиаракетостроения по беспилотным летательным аппаратам. В 2022 году в вузе утверждена программа повышения квалификации по этой теме.

— Сейчас мы рассматриваем возможность создания такой программы в рамках бакалавриата на 2024 год. Обычно мы такие программы обкатываем на переподготовке, а потом запускаем в рамках основных образовательных программ, — пояснила проректор по образовательной деятельности Омского государственного технического университета Наталья Прокудина.

После формирования контрольных цифр приема, вуз планирует в 2024 году набрать до 15 человек в группу по кластеру машиностроение.

В двух институтах, которые входят в структуру Сибирского федерального университета, уже реализуется подготовка специалистов, которые, в том числе занимаются сопровождением беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в институте космической информационной технологии реализуется направление подготовки, которое имеет обширную научную школу по дистанционному зондированию земли.

— На основе этой программы в перспективе планируется до конца 2023 года открыть программу повышения квалификации и переподготовки специалистов по сопровождению и пилотированию БПЛА, — говорит проректор по учебной работе Сибирского федерального университета (Красноярск) Денис Гуц. — Планируем создать группу в 25 человек. В отличии от коллег мы не привязаны к контрольным цифрам приема и готовы отвечать на запросы рынка, формировать параллельные группы. У нас для этого есть все ресурсы.

Напомним, в январе 2022 года губернатор Томской области сообщил, что хочет производить в регионе беспилотники в промышленных масштабах.

— Вообще, ставлю задачу сделать в регионе производственный комплекс по беспилотникам. Мы можем и должны выпускать всё — от компонентов, средств связи, бортового оборудования до готового летательного аппарата, — говорил Владимир Мазур.

На минувшей неделе губернатор Кемеровской области дал задание локализовать в регионе производство компонентов для беспилотников.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые разрабатывают грузовой беспилотник с дальностью полета до 500 километров.