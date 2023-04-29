Алтайская компания инициировала банкротство томской «дочки» ГК LEADLight

ООО «Комбинат Алтайтара» подало заявление в Арбитражный суд Томской области о признании банкротом ООО «Современные источники света». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Заявление было подано 24 апреля. Сумма исковых требований составляет более 1,7 млн рублей.

«Современные источники света» вместе с компаниями «Руслед» и «Томский завод светотехники» и т.д. входят в ГК LEADLight. ГК LEADLight производила лампы накаливания общего назначения и местного освещения, светодиодные лампы, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели.

В конце декабря прошлого года ГК LEADLight на своей странице во «Вконтакте» сообщала, что томский электроламповый завод прекращает производство ламп накаливания. Согласно сообщению компании, светодиодное производство не было остановлено. Но власти Томской области все равно были намерены сохранить производство ламп в Томске, несмотря на банкротство части активов.

Бенефициару группы LEADLigh Владислав Голубев в 2020 года объявлен в розыск, его обвиняют в сокрытии средств от уплаты налогов. Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. В настоящее время Голубев до сих пор находится в розыске.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая банкротит новосибирскую торговую компанию «Шатурострой».