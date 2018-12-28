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Абонент Tele2 снял киноновеллу о счастье

  • 28/12/2018, 13:34

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги конкурса «Кино по другим правилам» в рамках проекта компании Disney в России и СНГ «Счастье – это…».

Проект помогает начинающим кинематографистам исполнить свою мечту – создать полнометражный фильм для большого экрана. Победитель номинации Tele2 Николай Шишкин прошел обучение в Московской школе кино и снял одну из новелл киноальманаха.

Итогом проекта компании Disney «Счастье – это…» станут семь историй о счастье –киноальманах выйдет в широкий прокат 1 апреля 2019 года. Абонент Tele2 Николай Шишкин из Санкт-Петербурга получил возможность снять короткометражку по «другим правилам» и стать соавтором одной из новелл. Выбирая лидера в своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса Tele2 оказался не чужд съемочному процессу: 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов, но захотел попробовать себя в роли режиссера.

Николай Шишкин снял новеллу под рабочим названием Allegro moderato в соавторстве с победителем конкурса режиссеров Disney. Это история о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр. Герою предстоит завоевать расположение капризного маэстро, справиться с трудностями перевода и распутать интригу соперника. Съемки прошли у знаменитой гостиницы «Англетер» и в Государственной капелле Санкт-Петербурга. За три съемочных дня народному режиссеру пришлось погрузиться в новую профессию и руководить коллективом из 80 человек.

Проект Disney «Счастье – это…» стартовал в июне 2017 года и включал шесть конкурсов. В профессиональных состязаниях могли принять участие начинающие кинематографисты, а во всенародных – все поклонники кино. В ходе нескольких этапов эксперты отбирали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Tele2 учредила собственную номинацию «Кино по другим правилам».

Чтобы принять участие в конкурсе оператора «Кино по другим правилам», абоненты Tele2 должны были выбрать на сайте проекта один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. Tele2 предлагала снять на основе этой истории 5-минутное видео на смартфон. Авторитетное жюри проекта «Счастье – это…» отобрало пять лучших авторов в рамках конкурса оператора. Они прошли недельное обучение в Московской школе кино и защитили работы перед экспертами. Автор лучшей из них стал сорежиссером одной киноновеллы.

Работы всех участников проекта «Счастье – это…» оценивали мэтры киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

Фото: предоставлено OOO «T2 Мобайл»

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