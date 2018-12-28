Мэрия и СГК обсуждают условия перехода на метод «альтернативной котельной»

В этом году горожане регулярно сталкиваются с отключениями тепла и горячей воды. Но, как пояснил мэр Анатолий Локоть, причиной тому не всегда являются аварии. Это может быть и планово-предупредительный ремонт.

— Таким планово-предупредительным ремонтом были действия энергетиков на Затулинке, но планово предупредили не всех, — попытался пошутить Анатолий Локоть. — Это повлекло нестыковку отдельных систем. О причинах случившегося мы договорились и с Солженицыным (Степан Солженицын, с ноября 2018 года генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), входит в группу «СУЭК». — Ред.), и с Колмаковым (Андрей Колмаков, директор Новосибирского филиала СГК. — Ред.) провести разбор ситуации уже после праздников, когда голова остынет, эмоции улягутся. Я обещаю, что мы очень внимательно во всем разберемся. И герои, и виновники будут названы. Я всем своим службам дал соответствующее распоряжение.

Глава города уточнил, что в целом по городу в 2018 году количество таких «плановых ремонтов значительно больше, чем в прошлом году».

— Это такая стратегия. Хорошо или плохо, но это так, — прокомментировал действия компании мэр.

Анатолий Локоть подробно объяснил, как сегодня выстроены отношения между энергетиками и городом, а также озвучил предложения, с которыми компания обратилась в мэрию. Он напомнил, что история началась год назад, тогда теплосетями города заведовала не СГК, а АО «Сибэко». Обслуживанием теплосетей занималась ныне ликвидированная ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (НГТЭ). Доли в этой компании распределялись 50 на 50 между городом и энергетиками, а управляла хозяйством «НГТЭ».

— Схема успешно работала несколько лет, а потом по инициативе «Сибэко» от нее решили отказаться. Полтора года назад, в преддверии изменений началось обсуждение вопроса передачи в концессию всех теплосетей в частные руки, а именно — «Сибэко». После долгих обсуждений договорились, что часть собственности была отдана в концессию, а вторая часть в аренду. За аренду бюджет города получал ежегодно чуть более полумиллиарда рублей. Все эти средства полностью, за исключением заработной платы, МУП «Энергия» направляло на летний ремонт теплотрасс, — напомнил Локоть.

Кроме того, он отметил, что в городе несколько лет работала еще одна хорошая программа: «200 на 200». «Сибэко» вносило 200 млн рублей и бюджет вносил 200 млн рублей (по 100 млн из городского и областного бюджетов). Эти средства шли на ремонт труб большого диаметра на магистральных теплотрассах.

МУП «Энергия», по его словам, летом проводит ремонт на сумму чуть меньше полумиллиарда рублей за счет арендных платежей, получаемых со стороны компании- концессионера, и эти деньги по-прежнему полностью тратятся на ремонт трасс.

Мэр также пояснил, что СГК вышла к городу с рядом предложений.

— Они не просят поднять тариф, если быть точным. Тариф должен подниматься в соответствие с инфляцией. Это экономически понятно и выверено. В СГК говорят о другом, о переходе на управление по так называемому принципу «альтернативная котельная». При заключении договора СГК будет вкладывать в ремонт теплосетей, в повышение надежности всей системы значительные деньги. Не около 500 млн рублей, как МУП «Энергия», а, скажем, до трех миллиардов и более. Но при этом они хотят гарантированного возврата этих денег, возврат позволяет плавно обеспечить переход на принцип «альткотельных», — рассказал Анатолий Локоть. — Возврат обеспечивается следующим образом. Когда и если будет подписан этот документ, тариф ежегодно начнет увеличиваться автоматически на инфляционную составляющую и некую величину — дельту, которая может быть выражена одним-двумя процентами. Эта «дельта» и идет на возврат тех средств, что энергетики готовы вкладывать в систему. Им необходим договор на 10 лет, в течение которого будет работать этот принцип.

— Больше здесь никаких теневых сторон нет. Вот об этом и идут сейчас переговоры с господином Солженицыным. В качестве элемента контроля работы предлагается создание наблюдательного контролирующего совета, в который войдут представители мэрии и городского совета депутатов. Мы заинтересованы в том, чтобы повышать надежность, но нам нужны и гарантии, нам нужна прозрачность, что вот эта дельта точно пойдет на указанные цели. Решение не принято, — особо подчеркнул Локоть.

По словам Локтя, для города в предложенной схеме есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что у системы появляется единая эксплуатирующая организация, которая следит и обслуживает всю систему, ей в ведение передаются все теплосети города. Минус — это риски готовности и надежности компании, предлагающей такое решение. Напомним, в соответствии с законом, ответственность за подачу тепла и электроэнергии жителям в городе лежит на муниципалитете.

Фото: пресс-служба СГК