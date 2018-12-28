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Имущество ЗАО «Макс Моторс Проект» выставлено на торги

Торги состоятся 13 февраля.
  • 28/12/2018, 12:45
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Конкурный управляющий закрытого акционерного общества «Макс Моторс Проект» Михаил Емельянов, действующий на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области от 18.10.2018 года, сообщает о проведении торгов в электронной форме в форме аукциона на повышение стоимости с открытой формой предоставления предложения о цене по продаже указанного ниже имущества ЗАО «Макс Моторс Проект», обеспеченного залогом АО ЮниКредит Банк, говорится в документации к аукциону.

Согласно документации, на торги выставлено 13 лотов. В том числе, несколько помещений по адресу Дачная, 42, земельный участок по адресу Дачная, 60 и автомобили. (LADA-21140 Лада Самара, 2011 г.в.-начальная цена 76 271 руб, ЛЭНД РОВЕР РЭНЖ РОВЕР, 2008 г.в. — 593 220 руб, УА3 396255, 2010 г.в. — 152 542 руб, УА3 22069, 2005 г.в.- 76 271 руб и другие.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме на торговой площадке с  9 января 2019 года по 12 февраля 2019 года.

Торги состоятся 13.02.2019 года на электронной торговой площадке Российский аукционный дом. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на шаг аукциона, который составляет 5% от начальной цены лота.

Подведение итогов торгов состоится 14.02.2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- QuinceMedia

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