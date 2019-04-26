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Абоненты Tele2 из Новосибирска чаще всего читают Виктора Пелевина

  • 26/04/2019, 17:02
Tele2 выяснил, что читают пользователи развлекательных сервисов «Книги» и «Журналы».

Абоненты Tele2 из Новосибирска чаще всего читают Виктора ПелевинаНаиболее популярными книжными жанрами оказались фантастика и фэнтези, а самыми читаемыми онлайн-изданиями – журналы Maxim и Cosmopolitan.

Tele2 проанализировала работу популярного сервиса «Tele2 Книги» в первом квартале 2019 года. Самыми активными пользователями сервиса стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска – они составляют 23% общего числа аудитории. Число доступных по подписке книг на сайте возросло на 65% год к году и сейчас составляет сейчас более 100 000 наименований. В онлайн-библиотеке пользователи найдут классику и нон-фикшн, бизнес-литературу и автобиографии, книги по психологии и мотивации, справочники по истории искусств и многое другое.

Количество пользователей портала «Tele2 Книги» в Новосибирске увеличилось в два раза за последний год. Наибольшей популярностью среди новосибирских клиентов оператора пользовались «Смотритель. Книга 1. Орден жёлтого флага» Виктора Пелевина, сборник «Кошкина пижама» Рэя Брэдбери и «Шелкопряд» Роберта Гэлбрейта.

Tele2 также изучила предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы» в первом квартале 2019 года. По количеству читателей Новосибирск занял 14-ую строчку. На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно более 4 000 выпусков журналов и более 44 000 статей, включая архивные. Один пользователь в среднем читает 3,5 статьи и 1,5 журнала в месяц.

Большинство пользователей сервиса читают статьи на сайте – 74%. Из них 78% читают журналы в мобильной версии сайта, 18% – с компьютера, а 4% – с планшета. Приложением пользуются 26% клиентов. При этом iOS стала более популярной операционной системой: на нее приходится 58% против 42% у Android.

Фото пресс-служба компании

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