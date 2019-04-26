Сессия заксобрания повременила с «альтернативой» прямым выборам в районах

По предложению вице-спикера заксобрания области Владимира Карпова вопрос внесения корректировок в местное законодательство о местном самоуправлении отложен до майской сессии. Данные изменения предполагают предоставить сельским жителям возможности выбрать способ формирования органов представительной власти. Согласно данному предложению, селяне могут либо продолжать напрямую избирать депутатов на выборах, либо им предлагается делегировать по 1-2 представителя от муниципального образования. Об этом в докладе сообщил председатель Карасукского районного совета Юрий Объедко. По его словам, на территории трех районов области — Карасукского, Барабинского и Усть-Таркского — уже действует система делегирования, она законодательно прописана как в уставах муниципалитетов, так и в решении Конституционного суда.

— Четырехлетний опыт работы данной системы доказал свою эффективность, — заявил Объедко. — Он позволяет обеспечить представительность всех поселений в районном совете, так как район осуществляет целый ряд полномочий, отвечает за вопросы ЖКХ, обращения с ТКО, транспорта и так далее. Это напрямую затрагивает интересы муниципальных образований. Предлагаю вернуть право органам местного самоуправления самим определять способ формирования районного представительного органа и установить минимальную норму представительства — 1-2 депутата от муниципалитета. В крупных населенных пунктах — исходя из численности.

В поддержку данного предложения высказались представители фракции «Единая Россия» — первый вице-спикер Андрей Панферов и председатель бюджетного комитета Александр Морозов. От имени комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению о поддержке данной инициативы заявил и зампредседателя комитета Игорь Умербаев (фракция «Справедливая Россия»).

— Никакой речи об отмене прямых выборов нет, — заявил Умербаев еще до сессии во время пресс-подхода. — Речь идет о введении возможной альтернативы на усмотрение населения муниципальных районов, чтобы население само выбирало способ формирования представительного органа муниципального района.

Вице-спикер заксобрания Владимир Карпов (фракция КПРФ) призвал коллег изучить мнение самих сельских жителей на этот счет прежде, чем принимать данное решение. Тем более что к руководству парламента уже поступали обращения от депутатов из разных районов с просьбой сохранить выборы. По мнению обратившихся, их отмена приведет к узурпации власти одной политической партией. Авторы обращений как раз в качестве отрицательного примера и указали Карасукский райсовет, где после отмены прямых выборов все мандаты оказались исключительно у представителей «Единой России».

— Заксобрание области — не только законодательный, но и представительный орган власти, так как представляет интересы всего населения области, — сказал в своем выступлении Владимир Карпов. —Предлагаемый законопроект имеет не только юридическую сторону, которая была детально изучена, но и выражает мнение населения. А мнения достаточно противоречивые. Предлагаю от имени фракции КПРФ до принятия закона в первом чтении провести обсуждение с населением. Для этого необходимо определить время. Есть предложение: в первом чтении не принимать, взять определенное время для проведения общественных слушаний. С юридической точки зрения законопроект достаточно прост, но после первого чтения концептуальные изменения сильно затруднены.

С необходимостью обсуждений, хоть и с оговоркой, согласился и председатель комитета по местному самоуправлению и законодательству Александр Терепа.

— Обсуждать можно и нужно, проводить общественные слушания, но их результаты будут неодинаковы, — считает депутат. — Практика складывается разная. То, что можно сегодня воспроизвести, к примеру, в Карасуке, в Новосибирском районе нереально — там иной уровень активности депутатов, экономических сообществ. Давайте проведем обсуждение, но решение примем сегодня. На территориях иных муниципальных образований такие изменения, в любом случае, потребуют изменения устава и поселков, и районов — а это и публичные слушания, и обсуждения, в которых мы, депутаты заксобрания, конечно, примем активное участие.

Как сообщила участвующая в сессии председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, предлагаемая для рассмотрения альтернативная система прописана и в федеральном законодательстве. В то же время она не предусмотрена законодательством региональным.

— В декабре 2015 года, после того как были сформированы все представительные органы, в том числе с использованием способа делегирования, Конституционный суд РФ указал, что нельзя устанавливать особые формы для конкретных МО, — сообщила председатель избиркома. — В 2016 году вышел областной закон в соответствии с постановлением Конституционного суда. Но на тот момент не было практики разработки необходимых критериев. Вопрос поднят с учетом инициатив трех районов. Предлагаемый законопроект расширит возможности именно местного самоуправления на самостоятельное формирование. Практика этого способа подтверждает, что он предоставляет дополнительные возможности представления интересов населения малочисленных населенных пунктов.

Последовала продолжительная полемика, во время которой единороссы не желали отказываться от перспектив монополии на районном уровне. Некоторые аргументировали необходимость поддержать законопроект решением фракции «Единая Россия». А некоторые открыто заявляли о численном превосходстве своей партии. Однако предложение Владимира Карпова о необходимости обсудить вопрос с жителями районов получило одобрение депутатов по результатам голосования. В поддержку данного предложения непосредственно перед голосованием высказался и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

— Есть запрос от людей, от депутатов, наверное, не хватило каких-то объяснений. Президент говорит, что надо больше общаться, разъяснять. Есть предложение — сегодня не принимать. Прошу провести круглые столы, в первую очередь, на сельских территориях, поскольку закон в большей степени касается села. И это только плюс один вариант. Это такая же ситуация, как и по выборам мэра. У нас есть вариант— поставить сити-менеджера, но мы же этого не делаем. Потому ставлю на голосование: «Не принимать в первом чтении», — резюмировал спикер.

Принятое сессией решение положительно оценил и губернатор Андрей Травников.

— Произошло довольно знаковое событие, — заявил он во время пресс-подхода. — Изначально этот вопрос пытались политизировать, некоторые пылкие бойцы пытались представить это как ограничение демократии. Хотя представительные органы муниципалитетов ограничены на областном уровне в выборе их будущего, в выборе порядка формирования своего состава. Но прозвучала озабоченность и настороженность со стороны фракции КПРФ о том, что закон недостаточно обсужден на муниципальном уровне. Принято решение — услышать депутатов от КПРФ. Благодарен «Единой России», что ее депутаты не воспользовались большинством. Это показатель того, что заксобрание сегодня работает как единый слаженный механизм в сцепке с исполнительной властью. Для меня эта слаженность более ценна, чем способность воспользоваться силой большинства фракции той партии, которая поддерживала меня на выборах губернатора.

Напомним, прямые выборы депутатов Карасукского районного совета были отменены в 2015 году.

Фото: редакции