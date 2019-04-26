Не будет программ — не будет денег

— Созданы все условия для начала работы по федеральным программам «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология». По первой регионы Сибири должны получить около 20 млрд рублей, по второй — 800 млн. Для реализации поставленных в рамках этих программ задач потребуется серьезный подход со стороны ответственных лиц, в том числе в части контроля за эффективностью использования выделенных средств, — заявил на совещании полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

Полпред напомнил, что к 2024 году округ должен выйти на уровень обеспечения населения чистой питьевой водой до 90%, повысить качество воды для городского населения — до 99%. Сегодня только 80% населения Сибири обеспечены качественной питьевой водой. Износ очистных сооружений в округе составляет около 80%. Более половины промпредприятий Сибири эксплуатируют очистные сооружения 70-х годов постройки. Используемые технологии очистки воды не обеспечивают необходимое качество сбрасываемых сточных вод. В 2018 году в целом по округу через очистные сооружения пропущено более 2 млрд кубометров воды, только 56% стоков были очищены до нормативного состояния. Серьезной проблемой для Сибири является ликвидация заброшенных водозаборных скважин. В лидерах по этому показателю в округе Новосибирская и Томские области — 1350 и около 1000 скважин соответственно.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что почти по всем регионам округа наблюдается повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой, за исключением Иркутской области (-2%). Во многом это объясняется улучшением состояния источников питьевого водоснабжения. Доля проб, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, в округе снизилась с 25% до 20,9%. Это ниже, чем в среднем по России. По микробиологическим показателям в округе показатель выше среднероссийского (3,8%) — вырос с 3,2 до 5%. В целом в Сибири зарегистрировано около 10,5 тысяч водоисточников, почти 10 тысяч из них — подземные. Каждый шестой не отвечает санитарному законодательству. Брагина рекомендовала сибирским регионам при планировании мероприятий по программам учитывать эти показатели.

Куда более серьезной, по ее словам, является проблема качества питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения. Наибольший удельный вес проб воды, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, отмечался в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. По микробиологическим показателям Роспотребнадзор беспокоит Кемеровская область, где идет значительное увеличение — с 12,5% в 2014 году до 30% в 2018-м.

— Максимальная доля проб из распределительной сети, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, в том числе из-за изношенности сетей, отмечалась в Новосибирской (21%) и Томской (31%) областях. По микробиологии — в Республике Алтай (5,2%) и Тыве (6,7%), — констатировала Брагина.

К системным проблемам, характерным для регионов округа, она отнесла использование недостаточно эффективных методов водоподготовки или их отсутствие (На эти цели планируется направлять средства из программы «Чистая вода». — Ред.), неудовлетворительное санитарно-техническое состояние самих водопроводных сетей, что способствует вторичному загрязнению питьевой воды.

— Я хочу еще раз предупредить: если вы своевременно не проведете инвентаризацию (до 1 мая), у вас будут сложности с разработкой и утверждением региональных адресных программ на 2019-2024 годы с перечнем объектов, подлежащих финансированию. Их субъекты федерации должны принять и представить в минстрой РФ на согласование до 1 августа. Если программы не будет, есть риск, что минстрой расторгнет с регионом соглашение и трехлетний лимит (на 2019-2021 годы) может быть перераспределен между другими субъектами федерации, — предупредил он.

Заместитель директора департамента минстроя РФ Андрей Чибисов заявил, что все регионы Сибири приступили к инвентаризации состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки.

Комментируя ситуацию в Новосибирской области, вице-губернатор Сергей Семка сообщил, что больше всего бесхозных скважин находится в сельской местности. В 2014 году была завершена предыдущая областная программа, в ходе которой ликвидированы или законсервированы скважины в 16 районах.

— Сейчас мы готовим новую программу по дальнейшей консервации. В списке бесхозных остались глубоководные, самые капиталоемкие объекты. Для их консервации нужны более серьезные средства, — добавил он.

Представители правительств других регионов Сибири также отчитались о том, как они готовятся к реализации федеральных проектов. Сергей Меняйло предупредил региональных чиновников тщательно прорабатывать все вопросы, чтобы потом не перекладывать проблемы на плечи вышестоящего руководства.

— Я сразу предупреждаю, что та организация работы, которая имела место быть при выполнении «майских указов президента от 2012 года», для реализации нацпроектов не подходит. Никакого переноса сроков не будет. Если вы не утвердите региональные программы, не подготовите необходимые документы, деньги перераспределят тем субъектам федерации, которые могут организовать работу, — заявил полпред.

По состоянию на 23 апреля 2019 года, в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» заключены соглашения между представителями Росводресурсов и Республики Алтай, Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской области. Расчистка акваторий и берегов водных объектов начнется в мае 2019 года. На данный момент все субъекты Сибирского федерального округа заключили соглашения с федеральными ведомствами на проведение мероприятий федерального проекта «Чистая вода», направленных на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ