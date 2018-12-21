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Абоненты Tele2 ставят интернет-рекорды в Шерегеше

  • 21/12/2018, 16:57

Сибирь – Tele2, любимый оператор мобильной связи, проанализировал трафик в своей сети на горнолыжном курорте Шерегеш.

Только в ноябре гости курорта использовали более 10 Тб мобильного интернета – почти вдвое больше, чем годом ранее. Две трети трафика прошли через сеть 4G.

Скачок потребления мобильного интернета в курортной зоне Шерегеша был зафиксирован в конце октября. По сравнению с началом горнолыжного сезона 2017-2018 годов интернет-трафик увеличился в 1,9 раза. Количество звонков, напротив, снизилось на 10%.

Гости горнолыжного курорта больше пользуются интернетом и чаще звонят в выходные дни. В ноябре пик активности туристов был отмечен в воскресенье, 25 ноября. За один день гости курорта использовали 480 Гб интернет-трафика, в том числе более 300 Гб – в сети 4G. Наибольшее количество звонков – около 22 тысяч – было совершено 24 ноября. «Часы пик» – как по количеству совершаемых звонков, так и по объемам потребления мобильного интернета – приходятся преимущественно на обед и первые два часа после закрытия подъемников.

Напомним, в начале 2018 года Tele2 запустила в Шерегеше дополнительные базовые станции стандарта 4G. Компания обеспечила высокоскоростной мобильный интернет во всей курортной зоне, включая вершину горы Курган и южный склон горы Мустаг. Базовые станции, установленные на горнолыжном комплексе, работают в двух частотных диапазонах – 800 МГц и 1800 МГц. Это технологическое решение позволило обеспечить максимальную скорость до 100 Мбит/с, а также широкое покрытие и стабильную передачу данных.

Фото: предоставлено OOO «T2 Мобайл»

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