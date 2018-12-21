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В 2018 году энергетики СГК подключили к теплу более 80 новых объектов

Более 500 объектов подключены к теплосетям СГК от замещенных котельных.
  • 21/12/2018, 17:50
Tec

Энергетики новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании в 2018 году подключили к теплу больше 80 новых объектов.  Из них — 50 многоквартирных жилых домов, 4 школы, 2 детских сада, магазины, рестораны, административные здания и предприятия, сообщили в пресс-службе компании.

Теплосетевое подразделение СГК в Новосибирске продолжает выдавать документы на подключение к системе централизованного теплоснабжения городских новостроек. Специалисты СГК говорят, что декабрь самый «ударный» месяц – застройщики активно вводят жилье в эксплуатацию. В работе еще ряд заявок на выдачу актов о готовности к подключению.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков отметил, что строительная отрасль остается главным драйвером развития энергокомплекса Новосибирска.

— Мы поздравляем коллег-строителей с наступающим Новым годом и желаем в 2019-ом не снижать темпы ввода жилья и других объектов, — сказал Андрей Колмаков. — А если серьезно, стабильные объемы строительства – это важный показатель здоровья экономики города. И, конечно, гарантия того, что работы у энергетиков будет прибавляться, без новых потребителей мы не останемся.

Вновь подключенная нагрузка за 2018 год составляет более 102 Гкал/ч.

Кроме этого, более 500 объектов в нынешнем году энергетики подключили к теплосетям СГК от замещенных котельных. В частности, к системе централизованного теплоснабжения присоединены 245 жилых домов, 8 школ, 19 больниц, 12 детских садов, ранее получавших тепло от локальных источников.  Их суммарная подключенная нагрузка составила 232,5 Гкал/час.

Фото: пресс-служба СГК

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