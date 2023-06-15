Аборты в частных клиниках хотят запретить

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с призывом заняться регулированием в области абортов. По его мнению, каждое прерывание беременности должно быть на контроле у государства. При этом он настаивает на том, чтобы запретить коммерческим клиникам делать аборты, передает цифровое издание «Интерфакс».

Кроме того, вице-спикер Госдумы предложил пристальнее следить за оборотом гормональных препаратов для медикаментозных абортов и «смены пола». По его словам, на сегодняшний день они «используются в большом количестве», и контроль со стороны государства «должен быть достаточно жестким».

Ранее редакция сообщала, что операции по смене пола будут доступны только для детей с врожденными физиологическими аномалиями.