Стало известно, кому в России разрешат сделать операцию по смене пола

На Совете Госдумы фракции поддержали решение, в соответствии с которым медицинские операции по смене пола будут доступны только для детей с врожденными физиологическими аномалиями. Заключительное решение об операции будет принимать врачебная комиссия, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, на Совете Думы депутаты пришли к соглашению об итоговом варианте, который в итоге поддержали все фракции.

При этом из оснований о внесении изменений в персональные данные следует, что россияне больше не вправе сменить в документах пол через ЗАГС, опираясь за заключения, полученные от врачей, добавила депутат.

Ирина Филатова сообщила, что был рассмотрен целый ряд различных версий, но победа осталась «за самым жестким вариантом», который не допускает нефизиологические исключения.

Ранее редакция сообщала, что платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента.