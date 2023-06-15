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Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост

  • 15/06/2023, 12:27
В мае 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав 8,2 тыс. кредитов на 35,3 млрд рублей — максимум за всё время действия программы.

Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её ростОб этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Клиенты Сбера в Сибири также проявляли повышенный интерес к ипотеке на ИЖС: в мае выдано почти 600 жилищных кредитов на общую сумму более 2,2 млрд рублей. Всего с начала года сибиряки взяли в кредит более 5,5 млрд рублей для индивидуального жилищного строительства.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В этом году мы отмечаем рекордные показатели по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство – она становится одним из серьезных инструментов для улучшения жилищных условий. Важную роль в повышении спроса сыграло изменение условий льготных программ – расширено их действие, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно».

Как прогнозируют в Сбере, смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. Так, в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022 году она выросла до 2–3%, а в этом году достигнет 6%.

Планируется, что по итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС достигнет 200 млрд рублей — это в 2 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.

Фото предоставлено пресс-службой банка. Автор: Влад Комяков

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер ПМЭФ недвижимость ипотека банки


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