Тема: «Адаптация руководителя: почему она нужна и как её успешно провести?».

В программе встречи

В чем особенность адаптации руководителя? Как компании необходимо адаптироваться к новому руководителю? Что помогает и что мешает адаптации? Как снизить риски для компании при смене руководителя? Как понять, что адаптация прошла успешно?

СтратКлуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.

Эксперты

1.Артём Галимов, эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч, спикер в области управления персоналом (Сибирский производственный форму 2016-2019).

2.Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

3.Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

4.Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!

Дата и время проведения: 10 октября 2019 года с 18:30 до 21:30.

Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15.

Участие платное. Необходима регистрация. https://bitly.su/1ZB6jGcq

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия