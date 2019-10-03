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Новосибирская область получит более 200 млн рублей на здравоохранение

Деньги пойдут на покупку 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, а также аппарата МРТ в одну из детских больниц города.
  • 03/10/2019, 12:11
Новосибирская область получит более 200 млн рублей на здравоохранение

Межбюджетный трансферт бюджету Новосибирской области в размере 207,5 млн рублей на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций утвержден Правительством РФ. Соответствующее распоряжение №2231-р от 3 сентября подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как указано в распоряжении, министерству здравоохранения РФ будут выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства РФ для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Новосибирской области. Цель – укрепление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных минздраву региона.

Речь идет о приобретении в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований медицинских изделий для медицинских организаций и ввод их в эксплуатацию в 2019 году.

— Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Благодаря этому трансферту область приобретет 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, в том числе в Тогучинский, Колыванский, Баганский, Карасукский, Искитимский, Купинский, Чулымский районы. А также аппарат МРТ в детскую больницу №1 Новосибирска. Оборудование должно поступить в учреждения уже до конца года. Обновление медицинского оборудования в регионе проходит в соответствии с концепцией нацпроекта «Здравоохранение», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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