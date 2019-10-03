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Вопросы проведения в Новосибирске международных соревнований обсудили в Москве

Министр спорта Павел Колобков провел рабочую встречу с губернатором региона Андреем Травниковым.
  • 03/10/2019, 13:47
Вопросы проведения в Новосибирске международных соревнований обсудили в Москве

В Министерстве спорта Российской Федерации руководитель ведомства Павел Колобков провёл рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по вопросам проведения в регионе международных спортивных соревнований, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Минспорта РФ.

— В ближайшие годы Новосибирск примет крупные соревнования: Чемпионат мира по волейболу 2022 года и Первенство мира по хоккею 2023 года, — сказал Павел Колобков. — Мы обсудили вопросы подготовки. Сейчас мы строим в Новосибирске два новых спортивных объекта: Центр волейбола и хоккейную площадку. Всё идёт в плановом режиме: инфраструктура, логистика, транспортная доступность. Нет никаких сомнений, что эти крупные соревнования пройдут в Новосибирске на высоком уровне.

Андрей Травников подтвердил, что подготовка к Чемпионату мира по волейболу и Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой в Новосибирской области идёт полным ходом.

— На самом деле, подготовка к проведению таких масштабных спортивных соревнований – это не только стройка. Нам нужно решать массу организационных вопросов. Новосибирская область, к сожалению, за последние десятилетия не принимала таких крупных международных событий. Конечно, нам нужна помощь в методическом сопровождении со стороны Минспорта России. Очень много полезных вещей уже подсказаны, их мы можем своевременно учесть. Это касается информационного сопровождения, транспортного обслуживания, требования к гостиницам – всё это мы будем изучать и приводить в соответствие с требованиями и регламентами, — подчеркнул глава Новосибирской области.

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

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