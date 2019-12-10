За год цены на вторичном рынке в Новосибирске выросли на 6%

В течение 2019 года из 120 крупнейших городов РФ (в выборку попали все города с населением более 100 тысяч жителей за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областям) цены повысились в 102 населенных пунктах, снизились в 10 городах, в 8 городах цены не изменились. Заметнее всего цены выросли в Воронеже (+17% в годовом выражении), Благовещенске (+16%), Владивостоке (+16%) и Владикавказе (+15%).

За последние 2 года цены повысились в 113 городах из 120. Снижение цены предложения квадратного метра зафиксировано лишь в Нальчике (на 11%), Сызрани (на 6%). Каменск-Уральском, Новочебоксарске, Батайске (на 5%), Рыбинске и Новокуйбышевске (на 1%). В лидерах по динамике роста цен на 2-летнем отрезке — Владивосток (+29%), Благовещенск (+23%), Братск (+22%) и Хабаровск (+21%).

Цены в городах Дальневосточного Федерального округа выросли заметнее, чем в других регионах страны. За 2 года квартиры в них подорожали на 17%, в годовом выражении — на 10%. Медленнее всего цены росли в городах Южного Федерального округа — на 7% на 2-летнем отрезке и на 4% в годовом выражении.

Квартиры в крупнейших городах дорожают быстрее. В городах-миллионниках цены выросли на 10,6% за 2 года, в городах с населением 350-1000 тыс. жителей — на 11,8%, тогда как в 100-300-тысячных городах рост составил лишь 7% за 2 года и 4% по итогам текущего.

Среди городов-миллионников быстрее всего в этом году росли цены в Воронеже (+17% по отношению к концу 2018 года), Нижнем Новгороде (+8%) и Красноярске (+7%). В 3 городах цены практически не изменились (+2% в Самаре, +0,1% в Челябинске и -1% в Ростове-на-Дону). В Новосибирске цена квадратного метра выросла за год на 6%, за два года рост цен составил 15%.

В группе городов с населением от 350 до 1000 тыс. жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%).

В городах с населением 100 – 350 тыс. человек максимальный прирост цен отмечен в Южно-Сахалинске (+14%), Владикавказе (+15%) и Благовещенске (+16%). В 8 городах из этой группы цены снизились. Наиболее заметный спад зафиксирован в Сызрани (-15%), Новомосковске (-4%) и Нальчике (-3%).

По мнению экспертов ЦИАН, факторами роста цен стали восстановление реальных доходов населения и повышение цен в новостройках на фоне перехода на продажи по эскроу.

Фото: Юлия Данилова