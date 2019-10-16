Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Сергея Пищука, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Он признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), — говорится в сообщении.

В суде установлено, что Пищук с 2013 по 2015 годы предоставлял физическим лицам под залог недвижимого имущества денежные займы. Установлено, что злоумышленник искусственно создавал условия невыплаты по долговым обязательствам (просрочку), а впоследствии, без уведомления заемщика, заключал с лицом, действующим на основании выданной заемщиком нотариальной доверенности, договор ипотеки и соглашение об отступном.

— Эти документы передавались в отдел Росреестра по Новосибирской области для регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в пользу Пищука. — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что угголовное дело рассмотрено в закрытом режиме, поскольку в отношении некоторых участников процесса избраны меры государственной защиты.

Пищук свою вину не признал.

Суд приговорил Пищука к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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