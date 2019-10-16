Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

АО «Завод «Экран» (управляющая компания индустриального парка «ЭКРАН», актив РАТМ Холдинга) доказало, что передача электрической энергии промышленному предприятию при провалах напряжения противоправна и причиняет убытки, подлежащие возмещению – позицию компании поддержал Верховный суд, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— Ранее существовавшая судебная практика преимущественной защиты интересов гарантирующих поставщиков в ущерб промышленным потребителям в подобных спорах изменена, — говорит заместитель директора по правовым вопросам АО «Завод «Экран» Андрей Курбатов. — Проблема качества электроснабжения промышленных предприятий в Российский Федерации крайне актуальна – по опыту общениям с представителями других заводов, знаем, что из-за провалов напряжения отключается до 90% импортных станков, предназначенных для обработки высокоточных и дорогостоящих деталей, что нарушает технологический процесс производства, предприятия терпят убытки.

В пресс-службе компании напомнили, что в период 2013-2015 гг. систематические провалы напряжения, допущенные ОАО «Новосибирскэнергосбыт» при поставках электроэнергии абоненту, привели к нарушениям бесперебойного электропитания технологически значимых электроустановок (в том числе, систем охлаждения стекловаренных печей), а также процессов изготовления стеклотары. В результате некачественного энергоснабжения были разрушены конструктивные элементы печи: чтобы устранить повреждения предприятие выполнило внеплановые «горячие» (без остановки производства) и «холодный» (с остановкой производства) ремонты – на эти цели направили 88,6 млн рублей. Дополнительные затраты на электро- и газоснабжение технологического оборудования и сырьевые материалы в период восстановления технологического цикла сложились в сумме 2,078 млн рублей.

В декабре 2015 года АО «Завод «Экран» обратилось в суд с иском о взыскании с ОАО «Новосибирскэнергосбыт» убытков на сумму 90,753 млн рублей. В мае 2016 года арбитражный суд Новосибирской области решил удовлетворить иск в полном объеме; в мае 2018 года Седьмой арбитражный апелляционный суд принял новый судебный акт о взыскании в пользу истца 45,3 млн рублей, а в октябре 2018 года суд Западно-Сибирского округа оставил это постановление без изменений. В сентябре 2019 года Верховный Суд Российской Федерации, изучив дополнительные пояснения и материалы дела, вынес определение об отказе в передаче жалоб гарантирующего поставщика и сетевой компании (АО «РЭС») на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

По словам Андрея Курбатова, суд признал факт провала напряжения нарушением качества передаваемой абонентам электрической энергии, не согласился с тем, что подобные «заминки» находятся вне зоны ответственности гарантирующего поставщика и сетевой организации, относятся к категории «случайных явлений» и представляют собой «имманентное свойство электрической системы» – на этом наставили ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и АО «РЭС», заявляя о невозможности обеспечить полное отсутствие провалов в существующих условиях.

— Суд сделал важный вывод, что за организацию инструментальной фиксации провалов напряжения, подаваемого абоненту, равно как и за отсутствие таковой, отвечают именно гарантирующие поставщики. Это перекрывает им еще одну лазейку для ухода от ответственности за некачественное электроснабжение, — констатировал Андрей Курбатов. — Кроме того, суд пресек попытки АО «РЭС» оправдать свое бездействие по исключению провалов напряжения «значительной протяженностью сетей», указав, что сетевая компания является профессиональным субъектом энергетического рынка, для которого проверка электросетей – стандарт разумного и осмотрительного поведения.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга