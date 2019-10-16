Почти 800 контейнерных поездов отправлено в Новосибирском регионе ЗСЖД

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнерами продолжает развитие контейнерного сервиса из Новосибирского региона ЗСЖД во внутригосударственном и международном сообщении. Всего с начала 2019 года отправлено 794 контейнерных поезда, из которых 136 контейнерных поездов – в Китай через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки, 268 поездов перевезено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 390 поездов отправлено на станции Восточного и Западного полигона железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской железной дороги, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отправление организованных контейнерных поездов значительно сокращает время доставки грузов: в 1,5 – 2 раза быстрее, чем сборными грузовыми составами. Поезд идет от станции отправления до станции назначения без расформирования, за счет чего достигается не только высокая скорость, но и сохранность грузов. Кроме того, контейнерные поезда следуют строго по расписанию, что повышает надежность поставки продукции.

Фото: пресс-служба ЗСЖД