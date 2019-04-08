Аэропорт Толмачево обновил модуль по бронированию и покупке авиабилетов

Обновленный модуль по бронированию и покупке авиабилетов дает клиентам возможность гибко настраивать параметры перелета, создавать комбинированные маршруты с выбором нескольких участков в разные даты.

При поиске подходящего варианта модуль анализирует информацию сразу из нескольких систем бронирования, подбирая самый выгодный для пассажира вариант. Покупку билета на официальном сайте Толмачево можно оплатить банковской картой, переводом, а также наличными в офисах продаж или прямо в аэропорту.

Модуль имеет адаптивный интерфейс, который позволяет бронировать и оплачивать авиабилеты со всех современных мобильных устройств. Использование личного кабинета поможет упростить процесс бронирования — при последующих операциях данные из профиля будут автоматически подставляться в соответствующие поля как для самого клиента, так и для его попутчиков.

Дополнительные услуги

Для удобства пассажиров в процессе бронирования авиабилетов доступно оформление дополнительных услуг: страхование здоровья и багажа на время перелета, билеты на московский аэроэкспресс.

Получить круглосуточную поддержку по поиску выгодных стыковок и оптимальных маршрутов можно непосредственно в авиакассах аэропорта и по телефонам: +7 (383) 216-97-50, +7 (383) 216-97-51, а также в авиакассе по адресу улица Челюскинцев, 3 (привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Новосибирск – Главный») или по телефону +7 (383) 221-60-16.

В отличие от виртуальных агентств, авиакассы Толмачево имеют 4 физических офиса продаж в Новосибирске и несколько авиакасс в пассажирском терминале самого аэропорта — их специалисты оказывают оперативную помощь по любым вопросам, связанным с авиапутешествием.

Авиакассы Толмачево более 25 лет успешно работают на рынке продаж авиабилетов и транспортных услуг. Вы можете приобрести авиабилеты не только через сайт аэропорта, но и в наших офисах, адреса которых указаны в разделе «Адреса авиакасс».

Уточнить информацию по наличию билетов можно по телефонам: +7 (383) 216-99-99 (единая справочная аэропорта Толмачево) и 221-60-16 (авиакассы аэропорта Толмачево).

Фото: предоставлено пресс-службой аэропорта

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