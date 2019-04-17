Депутаты заксобрания отчитались о доходах за 2018 год

Как следует из деклараций депутатов заксобрания Новосибирской области, тройка лидеров по доходам за 2018 год выглядит следующим образом.

На 3 месте оказался председатель комитета по аграрной политике, гендиректор агрохолдинга ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма, чей годовой доход составил 38,2 млн рублей. Также в собственности парламентария задекларированы пять земельных участков. Три из них находятся в долевой собственности (3/4). Площади долей участка депутата в общей сложности составили 501,1 кв. м. Еще один участок площадью 538 кв. м, находящийся в единоличной собственности депутата, предназначен под огородничество. Наконец, последний участок площадью 1452 кв. м — под жилищное строительство. У супруги парламентария — директора ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» — в собственности шесть усадебных домов с участками общей площадью 9,3 тысячи кв. м, участок под жилищное строительство (1,8 тысячи кв. м), три квартиры общей площадью 172,3 кв. м, здание дома для семейного отдыха (376,9 кв. м) и квартира в пользовании (155,8 кв. м). Еще несколько объектов недвижимости у женщины в долевой собственности. Это половина нежилого здания (67,7 кв. м) и 1261/130442 автостоянки (13 тысяч кв. м). Сумма ее дохода за прошлый год составила 4,2 млн рублей.

В 2017 году доход Подоймы составлял 41,4 млн рублей, его супруги — 16,5 млн. У супруги в собственности в 2017 году также было семь домов по 10,5 кв. м и четыре квартиры. В декларацию 2018 года не включена квартира площадью 205,4 кв. м и дома.

Вторым в тройке лидеров по доходам оказался член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, генеральный директор ОАО «Сибиар» Виктор Кушнир. Его годовой доход составил 45,4 млн рублей. В совместной с супругой собственности у депутата имеется квартира в Испании (172,2 кв. м), в пользовании квартира в России (153,1 кв. м). Также в собственности парламентария имеется гидроцикл BRP SEADOO GTX4-TEC LTD IS 260. Супруга депутата, помимо указанной испанской, имеет в собственности три российские квартиры общей площадью 328 кв. м и находящийся в общедолевой собственности гараж в России (21,8 кв. м). Годовой доход женщины составил 3 млн рублей.

За 2017 год Кушнир задекларировал доход 49 млн рублей, его супруга — 4,1 млн.

Лидером по доходам среди областных парламентариев оказался член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант» Александр Манцуров. Его годовой доход составил 68,7 млн рублей. В собственности депутата — квартира в России (154 кв. м), вилла в Таиланде (870,5 кв. м) и два помещения общей площадью 517 кв. м. Кроме того, в долевой собственности Манцурова (776/10000) находится земельный участок (292,6 кв. м). У ребенка депутата в общей долевой собственности в России находятся ½ квартиры (118,8 «квадратов») и 2/57 паркинга — 63,2 кв. м. В декларации 2017 года доход Манцурова составлял 71 млн рублей.

Два лидера списка по доходам представляют в заксобрании фракцию «Единая России», Манцуров — партию «Гражданская платформа».

По итогам декларационной кампании 2017 года в региональном парламенте по доходам также лидировал Александр Манцуров. Тогда он показал годовой доход на 10 млн меньше, чем по итогам 2016 года. Манцуров третий год подряд сохраняет место самого богатого депутата в региональном парламенте шестого созыва. На втором месте в декларационной кампании 2017 года был совладелец производственной компании-производителя гематогена ООО «Фарм-про» Олег Кочерга — 71 млн рублей, на третьем — Виктор Кушнир. Доход Кочерги за 2018 год составил всего 5,5 млн рублей.

Судя по опубликованным декларациям, в 2018 году резко сократились доходы у Евгения Покровского — до 25 млн рублей (в 2017 году — 48 млн), Александра Аксененко — 5,17 млн рублей (в декларации за 2017 год — 23 млн, у супруги депутата — с 17 до 5,8 млн), Дмитрия Козловского — 4,7 млн (19,1 млн), Александра Шпикельмана — до 8,9 млн (15,6 млн), Александра Семенюка — 4,4 млн (9,2 млн), Ларисы Шашуковой — 2 млн (3,3 млн), Ирины Диденко — 1,7 млн (2,38 млн, у супруга — с 27,7 до 14,5 млн), Олега Сметанина — 1,6 млн (3 млн), Олега Суворова — 1,1 млн (1,9 млн), Василия Волковского — 783 тысячи (2,2 млн), Алексея Александрова — 734 тысячи (1,5 млн), Владислава Савельева — 504 тысячи (3,2 млн).

У части депутатов доходы также упали, но в меньшей степени: у Анатолия Вандакурова — до 16,7 млн рублей (18,9 млн), Федора Николаева — 12,9 (13,8 млн), Анатолия Жукова — 5,5 млн (5,8 млн), Владислава Кошкина — 2,7 млн (3,1 млн), Александра Морозова — 2 млн (2,9 млн, у супруги — с 2,7 до 2 млн), Сергея Конько — до 1,7 млн (1,8 млн), Романа Яковлева — до 1,3 млн (1,5 млн), Олега Мирошникова — 1,1 млн (1,2 млн), Сергея Клестова — до 1,1 млн (1,2 млн), Бориса Прилепского — 751 тысяча (894 тысячи).

Согласно декларации 2018 года подросли доходы у Александра Кулинича — 21 млн рублей (12 млн, у супруги сократились с 10 до 9 млн), Юрия Бугакова — 16 млн (14 млн), Дениса Поволоцкого — 12,39 млн (3,1 млн), Василия Ивакова — 11,7 млн (1,1 млн), Майиса Мамедова — 10,8 млн (4,8 млн), Юрия Шпакова — 9,6 млн (4,4 млн, доходы супруги депутата сократились с 159 до 62 млн), Евгения Коновалова — 9,4 млн (5,38), Валерия Червова — 9,3 млн (3,1 млн, супруга — с 2,4 до 2,1 млн), Ильи Полякова — 8,1 млн (2,4 млн), Александра Караськова — 7,8 млн (7,3 млн, его супруги — с 2,6 до 3 млн), Николая Похиленко — 7,7 млн (6,8 млн), Глеба Поповцева — 5,9 млн (5,3 млн), Алексея Варющенкова — 5,3 млн (4,8 млн), Ивана Сидоренко — до 5,5 млн (4,6 млн), Татьяны Есиповой — до 5,5 млн (1,7 млн), Игоря Умербаева — до 5,5 млн (1,7 млн), Евгения Смышляева — 5,2 млн (1,88 млн), Андрея Шимкива — 4,9 млн (с учетом дохода, полученного от реализации недвижимого имущества в размере 800 тысяч рублей в 2017, — 3,7 млн, доходы супруги спикера за год выросли с 4,1 до 4,5 млн), Ашота Рафаэляна — 4,2 млн (824 тысячи, супруга — с 300 тысяч рублей до 1,2 млн), Игоря Гришунина — 4 млн (2 млн, у супруги сократились с 7,7 до 6,7 млн), Андрея Панферова — 3,8 млн (3,27 млн), Анатолия Григорьева — 3,3 млн (3,1 млн), Владимира Карпова — 2, 9 млн (2,56 млн), Александра Терепы — 2,3 млн (2,1 млн), Валерия Ильенко — 2,1 млн (681 тысяча, у супруги остался на уровне 1,3 млн), Андрея Андреева — 1,9 млн (1,2 млн, у супруги депутата доход вырос с 13 до 21 млн), Сергея Титкова — 1,8 млн (1,6 млн), Вадима Агеенко — 1,8 млн (1,5 млн), Анатолия Кубанова — 1,7 млн (1,5 млн), Александра (Александровича) Козлова — 1,68 млн (1,48 млн), Оксаны Марченко — 1,6 млн (1,3 млн), Елены Тыриной —1,6 млн (1,3 млн), Зои Родины — до 1,4 млн (1,3 млн), Евгения Гутова — 1 млн (968 тысяч рублей), Сергея Гайдука — 893 тысячи (868 тысяч), Сергея Зарембо — 889 тысяч (615 тысяч), Вениамина Пака — 880 тысяч (662 тысячи), Андрея Жирнова — 751 тысяч (722,6 тысячи), Вячеслава Журавлева — 750 тысяч (700 тысяч), Валентина Сичкарева — 689 тысяч (443 тысячи), Александра (Петровича) Козлова — 595 тысяч (567 тысяч).

У Александра Барсукова доход остался в районе 15 млн рублей, у Николая Мочалина — 14,5 млн, Ивана Мороза — 2,1 млн рублей, Евгения Подгорного — 2,1 млн (его супруга за год заработала 70 млн), Дениса Субботина — 1,1 млн рублей, Василия Розенталя — 497 тысяч рублей, Зоры Струкачевой — 209 тысяч.

Минимальный доход показала Дарья Украинцева, которая находилась в декретном отпуске, — 10 рублей (125 тысяч), доход ее супруга снизился с 1 млн до 785 тысяч рублей.

Только у двух депутатов регионального парламента есть задекларированная заграничная недвижимость — у Виктора Кушнира и Александра Манцурова. Больше всего земельных участков по-прежнему у гендиректора ЗАО «Озерское» Сергея Гайдука, председателя бюджетного комитета, председателя совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова, председателя совета директоров ОАО «Половинновский Элеватор» Дениса Субботина, председателя ЗАО Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова.

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