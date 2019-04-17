В Новосибирском метрополитене запустят MULTIPASS

В Новосибирском метрополитене планируется запустить пилотную эксплуатацию системы MULTIPASS. Ориентировочные сроки пробного запуска сервиса оплаты проезда – третья декада апреля 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что система вводится с целью изучения спроса на инновационные способы оплаты проезда, такие как токены, привязанные к личному счёту, банковские карты, прочие транспортные карты иных платёжных систем и транспортные карты, действующие в системе «Электронный проездной – Новосибирск» (за исключением социальной и других льготных транспортных карт).

В настоящее время проводится подключение терминалов оплаты и настройка их работы. Пилотный проект рассчитан на семь месяцев (до конца 2019 года), по его итогам будет принято решение о масштабировании или свёртывании проекта MULTIPASS в метрополитене города Новосибирска.

В мэрии подчеркнули, чтов период действия пилотного проекта не предусматриваются скидки, а также учёт поездок льготных категорий населения.

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