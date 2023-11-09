Аэропорт Толмачево усилил пограничный контроль из-за африканской инфекции

В аэропорту Толмачево усилили пограничный ветеринарный контроль при ввозе грузов из стран Ближнего Востока. Причиной стала угроза распространения острого инфекционного заболевания под названием ящур. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

Инфекция переносится парнокопытными.

— Усилен пограничный ветеринарный контроль при ввозе всех видов подконтрольных госветнадзору грузов из стран Ближнего Востока и сопредельных с Российской Федерацией государств, — отметили в сообщении.

Теперь нельзя перевозить в багаже или ручной клади переработанную продукцию из животных. А в самолетах начали выдавать продезинфицированные коврики для обуви пассажиров.

Ведомство не исключает распространения инфекции из-за того, что в ряде государств еще не приняты противоэпизоотические меры.

Ранее редакция сообщала о том, что вакцина от оспы, разработанная в Новосибирске, прошла все клинические испытания.