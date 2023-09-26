Вакцина от оспы, разработанная в Новосибирске, прошла все клинические испытания

Вакцина от оспы, разработанная учеными новосибирского государственного научного центра «Вектор» готовится к массовому производству. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела геномных исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов в рамках X Международного форума биотехнологий OpenBio.

— 11 ноября 2022 года была зарегистрирована вакцина (VAC∆6 — ред.), которую мы разрабатывали более 10 лет. Эта вакцина инновационная, она получена с использованием методов генной инженерии. Там инактивированы шесть генов вирулентности этого вируса. Это живая аттенуированная (то есть, ослабленный штамм вируса) вакцина четвертого поколения. Ее массовое производство пока не налажено, но ведется работа в этом направлении, — отметил Сергей Щелкунов.

Где будет производиться вакцина и когда стартует ее производство ученый не уточнил. Щелкунов подчеркнул, что это первая в мире вакцина такого поколения, которая прошла весь комплекс испытаний. Она может быть использована, как против натуральной оспы, так и против оспы обезьян и других передающихся человеку вирусов оспы (оспа коров и др).

По словам ученого, классическая вакцина, которая применялась до 1980 года, вызывала тяжелые побочные эффекты (энцефалиты, энцефаломиелиты и др).

— В 80-м году, когда было объявлено, что натуральная оспа ликвидирована, всем странам настоятельно рекомендовали прекратить вакцинацию против оспы, чтобы минимизировать побочные патогенные эффекты, — уточнил Щелкунов.

Напомним, в мае 2022 года случаи заражения оспой обезьян были выявлены сначала в Испании и Португалии, а потом в других странах. Предполагается, что в широком и быстром распространении возбудителя по миру сыграло главную роль его попадание от вернувшегося из Нигерии туриста в сообщества мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами. К 20 июля в мире было выявлено уже более 17 тыс. больных. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заразившихся с начала 2022 года по 9 августа 2023 года превысило 89 тыс., умерли 152 человека. Сведения о заболевших поступили из 113 стран.

— Слово «оспа» по праву всех пугает, поскольку натуральная оспа, это инфекция, которая может быть причиной гибели до 40% всех заболевших, поэтому слово оспа всех пугало. Но оспа обезьян, в отличие от натуральной оспы, это инфекция, хоть и близкородственная, но она передается только при тесном физическом контакте. Эта эпидемия на сегодняшний день практически сошла на нет, поскольку она передается только специфическим способом и поэтому сейчас только единичные случаи регистрируются. Пик пришелся на лето прошлого года, — уточнил Сергей Щелкунов.

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