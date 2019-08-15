Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

«Аэропорт Толмачево» вложил 105 млн рублей в спорткомплекс

Планируемый срок сдачи объекта — 2020 год.
  • 15/08/2019, 16:54
«Аэропорт Толмачево» вложил 105 млн рублей в спорткомплекс

АО «Аэропорт Толмачево» профинансировало строительство спортивного центра в городе Обь. На эти цели направлено 105 млн рублей частных инвестиций, проектирование осуществлялось за счёт бюджетных средств. Администрацией города Оби на конкурсной основе выбран генеральный подрядчик по строительству объекта. Строительство центра началось в августе, планируемый срок сдачи объекта — 2020 год, сообщает пресс-служба аэропорта.

Площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м, еще около 3 тыс. кв. м планируется отвести под озеленение территории вокруг здания. Территория комплекса запроектирована с учётом потребностей маломобильных групп населения. Спортивный центр расположится возле средней образовательной школы № 2. В одноэтажном здании и трёхэтажной пристройке разместятся зал для занятий по мини-футболу, баскетболу или волейболу с местами для зрителей, тренажёрный зал, просторные раздевалки, душевые кабины и другие служебно-бытовые помещения.

Фото: pixabay.com — DarkoStojanovic

Популярное с сайта

Оперный театр снова ищет подрядчика

Оперный театр снова ищет подрядчика

15/08/2019, 16:30
На этот раз победитель торгов должен будет отремонтировать большой зал.
ГК Расцветай Дом на Щетинкина

Дом на Республиканской готовность — 85 %!

15/08/2019, 11:47
Покупка квартиры в Доме на Республиканской — хорошее решение для тех, кому важна высокая стадия готовности дома и цена.
«Оставь след» на набережной

«Оставь след» на набережной

15/08/2019, 11:18
На Михайловской набережной открыли концептуальный арт-объект, созданный посредством гражданского партнерства.

Актуальный разговор

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

Все материалы
Новости

Высокотехнологичную медпомощь в регионе оказывает 21 организация

15/08/2019, 17:38

Эксперты оценивают материалы, поданные на «Сибирь.ПРО»

15/08/2019, 17:24

«Экология-Новосибирска» выставила более 1200 претензий

15/08/2019, 17:15

Эксперты проанализировали цены в отелях Новосибирска

15/08/2019, 16:46

На рынке недвижимости Новосибирска растет предложение

15/08/2019, 16:37

Оперный театр снова ищет подрядчика

15/08/2019, 16:30

Дом на Республиканской готовность — 85 %!

15/08/2019, 11:47

«Оставь след» на набережной

15/08/2019, 11:18

«Черный колок» позеленел

15/08/2019, 11:09

Новосибирские пчеловоды экспортировали в КНР 23 тонны меда

14/08/2019, 19:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска