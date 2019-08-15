«Аэропорт Толмачево» вложил 105 млн рублей в спорткомплекс

АО «Аэропорт Толмачево» профинансировало строительство спортивного центра в городе Обь. На эти цели направлено 105 млн рублей частных инвестиций, проектирование осуществлялось за счёт бюджетных средств. Администрацией города Оби на конкурсной основе выбран генеральный подрядчик по строительству объекта. Строительство центра началось в августе, планируемый срок сдачи объекта — 2020 год, сообщает пресс-служба аэропорта.

Площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м, еще около 3 тыс. кв. м планируется отвести под озеленение территории вокруг здания. Территория комплекса запроектирована с учётом потребностей маломобильных групп населения. Спортивный центр расположится возле средней образовательной школы № 2. В одноэтажном здании и трёхэтажной пристройке разместятся зал для занятий по мини-футболу, баскетболу или волейболу с местами для зрителей, тренажёрный зал, просторные раздевалки, душевые кабины и другие служебно-бытовые помещения.

Фото: pixabay.com — DarkoStojanovic