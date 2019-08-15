Эксперты проанализировали цены в отелях Новосибирска

Недавно на Яндексе появилась возможность бронировать отели. К этому запуску команда Яндекса изучила цены на отели в популярных у туристов российских городах и городах-миллионниках. По данным Яндекс.Путешествий, двухместный номер с завтраком в трёхзвёздочном отеле стоит в Новосибирске в среднем 2951 рубль. В целом по России эта цена выше — 3816 рублей. Новосибирск относится к городам с недорогими отелями. Дороже всего номер во Владивостоке — 5954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. Помимо Владивостока, дорогие номера в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Дешевле всего отели в Волгограде — всего 2574 рубля. Другие города с самыми дешёвыми отелями — Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

В Новосибирске цены на отели в течение года практически не меняются. Такая же картина в Уфе, Краснодаре и Москве. В большинстве городов цены растут летом, особенно это заметно в курортных городах, Санкт-Петербурге и Владивостоке, уточняется в сообщении пресс-службы компании.

В рубрике «отели» 2ГИС указано 216 организаций.

Фото: pixabay.com — ManuelaJaeger